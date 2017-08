AsRock DeskMini: Menší skříň pro dedikované grafiky nenajdete

Myslíte si že do skříně s rozměry 21,3 × 15,5 × 8,2 cm není možné napěchovat výkonný herní hardware, který by stačil i pro VR? Výrobce Asrock si to nemyslí – představil totiž skříň DeskMini GTX/RX, do níž tyto komponenty vměstnat lze.

Ve skříni je umístěna deska miniaturního formátu micro STX, která je ještě o pět centimetrů kratší než tradičnější mini STX. Najdeme na ní procesorovou patici LGA 1151, přičemž podporované jsou procesory s TDP do 65 W. V loňské řadě Kaby Lake tak může jít až o model Core i7-7700.

Pravděpodobně hledáte slot PCIe, do kterého by šla umístit výkonná grafika, ten zde však nenajdete. Je nahrazen notebookovým rozhraním MXM – do něj lze pořídit většinu aktuálních grafik s architekturou Pascal a přidat by se měla i Vega od AMD. Problémem je samozřejmě velmi špatná dostupnost těchto karet na českém trhu a rovněž vyšší cena než v případě desktopových modelů.

Osadit lze až 32 GB operační paměti a disky lze připojit pomocí dvou rozhraní SATA, dvojice slotů M.2 PCIe x4 a jednomu M.2 SATA. Podporovány jsou rovněž paměti typu Intel Optane.