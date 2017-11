Asistentka od Googlu už umí rozpoznávat okolní hudbu. Jak na to s Androidem?

Chytrá asistentka od Googlu umí pomoci s mnoha úkoly od vyhledávání, házení kostkou či rozsvícení světel. Nyní se naučila jednu ze základních funkcí, kterou konkurence v podobě Siri či Cortany hravě zvládá. Dokáže rozpoznat hudbu hrající v okolí.

Vyvolání funkce je velmi snadné, stačí se hlasem zeptat, co to hraje za písničku. Bohužel asistentka stále není dostupná v češtině, pro její vyvolání a správné fungování je nutné mít telefon nastavený na angličtinu a vyslovit třeba „Ok Google, what song is this?“. Nechcete-li si s asistentkou povídat, můžete ji pokyn napsat. Pokud hudba hraje už při spuštění asistentky, automaticky se objeví tlačítko pro vyhledání a nemusíte nic říkat či psát.



Rozpoznání skladby je bleskové a nabídne text písničky, dodatečné informace a možnost přehrání na YouTube, Play Music či vyhledání na Googlu.

Pokud si chcete asistentku na telefonu s Androidem aktivovat, stačí zavítat do nastavení telefonu a zde jej přepnout na angličtinu. Poté vás po dlouhém podržení tlačítka pro návrat na domovskou obrazovku uvítá úvodní nastavení a vše je hotovo. Stejným stylem ji pak vyvoláte kdykoliv v budoucnu. Hodit se může pro nejrůznější úkony, například pro sdílení otisku obrazovky bez ukládání do paměti telefonu, a dobře funguje i u nás. Občas má ale problémy se čtením českých názvů a popisků.

Jak funguje Google Assistant?

Využít ji můžete samozřejmě i v zařízeních jako je Google Home či Home Mini, případně v kecálkovi Allo od Googlu, zde se ale rozpoznávat písničky zatím nenaučila.