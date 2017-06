Aplikace Holo pro iOS láká na zajímavou budoucnost mobilní rozšířené reality

Rozšířená realita je tu s námi už dlouhou dobu, teprve poslední léta se však začíná dostávat na takovou úroveň, aby měla smysl v mobilních zařízeních i z praktického hlediska. Nejzajímavějším nápadem, který Apple představil ve spojení s operačním systémem iOS 11, je tak bezesporu ARKit, který integruje rozšířenou realitu přímo do zařízení a do mnoha aplikací v něm.

Pokud se ale zatím nechcete zabývat zabugovanou betaverzí, rozhodně vám postačí aplikace Holo, kterou vytvořila společnost i8. Ta vám umožní postavit rozličné 3D modely skrze foťák telefonu či tabletu přímo do prostředí okolo vás. V aplikace je k mání integrovaný "obchod" se spoustou postaviček a modelů, se kterými se můžete bavit přímo v obýváku.

This Holo app is so close to, but not quite, what ARkit is going to be like pic.twitter.com/y9uFkiNEhk