Anonymous: NASA oznámí, že existují mimozemšťané

Britský bulvární deník Mirror ho uveřejnil v tomto znění:

Originál: „Our Civilisation is on the Verge of Discovering evidence of alien life in the cosmos.“

Překlad: „Naše civilizace je na pokraji objevení důkazu o mimozemském životě ve vesmíru.“​

Britský Independent použil výrok v rozšířeném znění:

Originál: „Taking into account all of the different activities and missions that are searching for alien life, we are on the verge of making one of the most profound, unprecedented discoveries in history.“

Překlad: „Pokud vezmeme v úvahu různorodé aktivity a mise, které pátrají po mimozemském životě, jsme na pokraji jednoho z největších, bezprecedentních objevů v historii.“