Acer Switch 7: poprvé pasivně chlazená grafická karta v tabletu

Rodina počítačů Acer Switch spadá to rodiny počítačů Surface. Jde tedy o tablety se zabudovaným stojánkem a přiklápěcí klávesnicí. Rozložení takového počítače dá docela zabrat, protože musíte oběma rukama vyklopit stojánek a rozevřít klávesnici. Oproti notebooku je to tedy méně pohodlné. Acer Switch 7 to ale řeší.

Na spodní straně najdete dvě mechanická tlačítka, která po dosednutí na stůl uvolní stojánek. Ten tak je okamžitě připravený k použití a tak stačí počítač jednou rukou postavit na stůl a odklopit klávesnici.

Kromě této změny vnějšího designu je snad ještě větší změna uvnitř. Tablety Switch chladí pasivně procesory už delší dobu, nově ale Switch 7 dokáže pasivně uchladit i grafickou kartu Nvidia Geforce MX150. Ta není obdivuhodně rychlá, ale na jednoduché hraní stačí. Tady ale bude vše zcela tiché.

K dalším novinkám v rámci Switch 7 se řadí i stylus, který se vejde přímo do těla tabletu a také čtečka otisků prstů zabudovaná do skleněného rámu okolo displeje.