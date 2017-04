Zákeřná Karmen: Tento ransomware by dokázala ovládat i vaše babička

Nejzákeřnějším typem virů je bez diskuze ransomware. Na rozdíl od obvyklého malwaru, který bude skrze váš počítač rozesílat spamy nebo se třeba pokoušet těžit bitcoiny, ale je v jeho zájmu, abyste jej vůbec neobjevili, ransomwaru si všimnete okamžitě. V tu chvíli je však už zpravidla pozdě.

Ransomware totiž šifruje data oběti a poté vyžaduje výkupné. Jedinou spolehlivou obranou je tedy záloha všech osobních dokumentů a citlivých dat.

Zlaté oko

Na začátku roku jsme se na jeden takový ransomware podívali pod drobnohledem. Jednalo se o jednu z mnoha variant viru Petya, který zašifroval celý systémový oddíl počítače, takže po restartu se již nenahrály Windows, ale maličký program uložený na začátku pevného disku, který jen oznámil, že jste obětí útoku, a pokud nezaplatíte výkupné okolo 1,3 BTC (aktuálně 42 tis. Kč), naprosto o vše přijdete.



Dobrý den, zašifrovali jsme Vám počítač. Pošlete nám bitcoin a užijte si zbytek dne

Zimní ransomware Petya/GoldenEye se vydával za falešný životopis jistého Rolfa Dreschera, který se šířil jako XLS příloha e-mailu, cílil tedy na nepozorné personalisty, kteří v naději nového špičkového zaměstnance mohli zapomenout na základní bezpečnostní poučky.

Jmenuji se Karmen, zašifruji vám soubory a vy mi zaplatíte

Uběhlo pár měsíců a tentokrát se se zajímavým úlovkem pochlubili zase specialisté z Recorded Future. Zmapovali totiž novou modifikaci ransomwaru, který si říká Karmen a nejspíše se inspiroval ve studijním open-source „ransomawaru“ Hidden Tear, jehož kód najdete na GitHubu.



Na undergroundových tržištích se objevil nový ransomware Karmen

Karmen není zdánlivě tak nebezpečný jako Petya, šifruje totiž pouze uživatelské soubory, ke kterým má práva. V podstatě jej tedy musíte sami spustit a ke všemu k běhu vyžaduje nainstalovaný .NET Framework.

Jenže to vlastně stačí. Ransomware nepotřebuje šifrovat systémové soubory. Proč by to dělal? Vždyť ty nemají žádnou cenu. Jeho cílem je vaše unikátní složka v C:\Users, na které se po spuštění okamžitě vyřádí a dle rychlosti disku a velikosti dat zničí soubor po souboru dostatečně silnou šifrou AES-256.

Video: Takhle útočí ransomware

Oběť to záhy pozná, soubory totiž budou mít novou příponu GRT a také ikonu. Co se stane, ilustruje video níže, které vytvořili přímo autoři viru. Nejprve tedy uvidíte několik oken Průzkumníku a v něm běžné soubory, které autor videa otevře, aby bylo zřejmé, že jsou zcela v pořádku.

Poté autor videa spustí samotný virus a ten okamžitě začne soubory šifrovat. Na obrazovce se zároveň zobrazí zpráva o útoku a varování, aby se oběť o nic nepokoušela, protože by mohla o data nenávratně přijít. Obsah souborů při další zkoušce už samozřejmě neodpovídá těm původním.

Samotný ransomware se zároveň snaží detekovat, jestli neběží v sandboxu (třeba na virtuálním počítači antivirové firmy). V takovém případě okamžitě smaže program pro dešifrování, aby analytik nemohl snadno zjistit, jak v nitru funguje.

Karmen by ovládla i vaše babička

Na Karmen je ale nejzajímavější něco úplně jiného. Nikoliv virus samotný, ale ekosystém okolo. Správa ransomwarové kampaně je totiž zjevně naprosto jednoduchá. Zdaleka nejtěžším kouskem je tedy v tomto případě dostat se vůbec do některého s ruských undergroundových fór a Karmen si koupit.



Správa ransomwarové kampaně Karmen. V dashboardu vidím počet nakažených klientů, počet těch, kteří už zaplatili a celkovou částku. (Zdroj: Recorded Future)

Pokud se to útočníkovi podaří a samotný virus dopraví k oběti (třeba opět skrze poštovní přílohu), stačí spustit webové rozhraní Karmen, které funguje jako jakési CRM. Toto ale nevyvinul SAP a jemu podobní, ale zjevně pár znuděných ruských studentů, kteří si chtějí vydělat na vodku a chléb.

Klient tedy bude moci v prohlížeči sledovat, jak mu naskakují noví a noví zákazníci a jestli už zaplatili správní poplatek v bitcoinech, který jim může dynamicky nastavovat. Po úspěšné platbě se pak automaticky aktivuje příkaz k dešifrování. Tedy pokud mezi tím ransomwarová kampaň neskončila. Platba útočníkovi je tedy vždy ošemetná. Virus se sice může dál samovolně šířit, ale spojení na vzdálený server, kde to vše někdo ovládá, už dávno nemusí existovat. A hlavně, uskutečněná platba pouze a jen motivuje další případné ransomwarové útočníky.



Seznam jednotlivých nakažených klientů a jejich aktuální stav (Zdroj: Recorded Future)

A co tedy dělat, aby se Karmen neobjevila i u vás na počítači? Polovinou úspěchu je racionální chování na internetu a tou druhou pak řádně zabezpečený počítač. A jak radí specialisté z Recorded Future, pokud narazíte na soubory níže, raději je hned smažte (a ne, opravdu je neposílejte svým nadřízeným).