Vyzkoušeli jsme Netgear Orbi, zda zajistí rychlou Wi-Fi v celém domě

Netgear Orbi představuje budoucnost Wi-Fi. Výrobci pochopili, že zákazníci chtějí kvalitní signál v celé domácnosti, ne jen nejvyšší rychlost těsně u routeru. Navíc jsou zákazníci ochotni si připlatit za signál „i v ložnici“ častěji, než by si připlatili za nějaké speciální funkce samotného routeru.

Více menších krabiček je lepší než jedna velká

Proto se letošní rok ponese ve znamení mesh Wi-Fi sítí, tedy Wi-Fi, kde signál šíří několik vzájemně propojených krabiček. Ty komunikují mezi sebou, a připojenému zařízení nabízejí připojení ke krabičce s nejsilnějším signálem.

Hodně se tu sází na snadnou instalaci. Z krabice vybalíte dvě, tři nebo více krabiček, jednu připojíte k internetu, ostatní (satelity) jen do zásuvky a ony se samy mezi sebou domluví a vytvoří si vlastní síť.

Levnější varianty budou dvoupásmové, kde 5 GHz a 2,4 GHz pro koncová zařízení se současně využívá i pro komunikaci mezi satelity. Dražší třípásmové neomezují základní dvě pásma pro připojená zařízení a pro komunikaci využijí třetí pásmo.

Netgear Orbi se řadí mezi ty dražší třípásmové a popravdě je hodně drahý. Za základní set základnové stanice a jednoho satelitu zaplatíte přibližně 12 tisíc Kč. Za to můžete mít dva velmi dobré Wi-Fi routery.

Netgear Orbi 802.11ac/b/g/n MU-MIMO ● kombinovaná rychlost 3,000 Mb/s (1733 + 866 + 400Mb/s) ● router: 3× Gb LAN, 1× Gb WAN, USB 2.0 ● satelit: 4× Gb LAN, USB ● router i satelit: 17 × 22,5 × 7,9 cm ● 890 g ● doporučená maximální plocha pokrytí: 460 čtverečních metrů 12 000 Kč

model Netgear RBK50-100PES

Router pro nás ostatní

Netgear Orbi ale od pohledu cílí na jinou skupinu než drahé routery. Oblé tvary bez trčících antén připomínají spíš designový osvěžovač vzduchu než výkonný router. Router kromě vstupu z WAN nabídne tři gigabitové LAN porty, čtyři gigabitové LAN porty jsou i na satelitu. Router i satelit pak mají USB pro připojení externího disku pro sdílení.



Oblé tvary v interiéru neděsí, podle velikosti portů na zadní straně ale poznáte, že nejde o drobné zařízení. Na spodní straně jsou parametry pro první připojení

Orbi také musí bodovat něčím jiným - snadností použití. Instalace je opravdu jednoduchá. Router připojíte k elektřině a internetu a stisknete na něm tlačítko Sync. Do zásuvky ve vzdálené místnosti připojíte satelit a také na něm stisknete Sync. Vzájemně se domluví a nabídnou společnou WiFi síť.

Instalace routeru Netgear Orbi

Mobilem se připojíte k routeru na výchozí síti a změníte jen název bezdrátové sítě a přístupové heslo. Víc základní průvodce nenabídne. Orbi má jen jeden název pro 2,4 i 5GHz Wi-Fi a sám si řídí, ke které vás připojí.

Pokud chcete jít s nastavením do hloubky, router nabídne standardní prostředí Netgearu. Tam už potřebujete větší znalosti a kupodivu ve výchozím stavu je u bezdrátové sítě vypnutá podpora MU-MIMO (zaměřování antén pro více uživatelů) a Implicit Beamforming (zvyšuje rychlost a spolehlivost připojení), které jsou častým prodejním argumentem, proč byste si měli koupit dražší router. U Orbi musíte jít do pokročilého nastavení bezdrátové sítě, kde je to schované.

Prohlídka webové konfigurace routeru Netgear Orbi (video bez zvuku)

V nastavení mi také chybí lepší nastavení rodičovských kontrol, je tam jen odkaz na externí aplikaci, která blokuje přes OpenDNS definované typy serverů. Jinde obvyklé řízení časového přístupu pro jednotlivá zařízení tam není.

Modrá je dobrá

Netgear Orbi ale opravdu řeší to, co řešit má. Dokáže dostat rychlou Wi-Fi i tam, kde už jinak signál z hlavního routeru skomírá. V práci pokryl jednotným rychlým signálem dvě patra nad sebou v historickém domě. V bytě se dvě krabičky vypořádaly s velkým kovovým pouzdrem na zasouvací dveře, které jinak spolehlivě utlumí i ty nejvýkonnější Wi-Fi routery, a ve velké staré usedlosti zvládl Orbi rychle propojit základnu a satelit na třicet metrů skrz několik půlmetrových zdí.

Velkou roli hraje umístění satelitu. Netgear to usnadňuje jen částečně. Pokud se základna a satelit domluví, na několik minut se rozsvítí barevně vršek satelitu. Svítí-li modře, je vše v pořádku, oranžově svítí u signálu na hranici a červeně u velmi slabého nebo žádného signálu. Žádnou číselnou hodnotu umožňující přesnější umístění satelitu nedostanete. Přitom má smysl opravdu chtít modrou barvu. U oranžové sice základní internet běhal, ale náročnější online hry už dokázaly linku shodit. Přemístění satelitu do „modré zóny“ to vyřešilo. Satelit přitom dokáže zajistit opravdu rychlý internet. Satelit i router obsahují každý šest antén a díky pevnému umístění satelitu, který nepřenášíte, se mohou přesněji domluvit na sladění antén. Tam, kde sotva chytáte na mobilu signál z routeru, dokáže satelit zajistit připojení na úrovni jako byste stáli kousek od routeru. Signál tak neklesá rychle se vzdáleností od routeru, ale satelit nabídne dobré pokrytí. Celkově u testovaného modelu Orbi RBK50 udává Netgear maximální plochu pokrytí 460 čtverečních metrů.

Masivní výkon za masivní cenu

Z pohledu tradičních routerů se Netgear Orbi řadí na špičku. Ač se Netgear číslům při propagaci Orbi vyhýbá, mohl by nést označení AC3000. Odpovídá tomu součet propustností jeho tří pásem (1733 + 866 + 400 Mb/s). Dedikované propojení mezi satelity využívá konfiguraci 4×4 na 1,7 Gb/s.

O Netgear Orbi nemá smysl uvažovat, když chcete co nejlepší router umístěný poblíž počítače nebo se nebojíte si zadrátovat domácnost sami. Orbi cílí na frustrované lidi, kteří už vyzkoušeli všechny možné i drahé routery a pořád nemají rovnoměrně pokrytý svůj životní prostor. Orbi v tomto působí skvěle. Zapojíte dvě krabičky a problém vyřešíte. Jen ty dvě krabičky nejsou vůbec levné.