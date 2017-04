Vyzkoušeli jsme, jak se ovládá počítač očima

Při práci na počítači se myší snažíme dostat kurzor tam, kam se díváme. Proč tedy nevynechat prostředníka a nepoužít rovnou ty oči?

Firma Tobii se věnuje počítačovému rozpoznávání pohybu očí už řadu let. Nyní se to už ale pomalu dostává i do sféry řešení pro běžné zákazníky. Ve spolupráci s vybranými výrobci si navíc můžete koupit notebooky (MSI, Acer, Alienware) nebo monitory (Acer Predator) s vestavěnými senzory od Tobii.



Integrovaný senzor od Tobii nijak nevystupuje a nemění nenápadný design notebooku

My jsme vyzkoušeli Acer Aspire V17 Nitro Black Edition - vzhledem docela nenápadný notebook, byť obsahuje herní komponenty. V17 Nitro se prodává i ve verzi bez snímače očí, jeho přidání ale neznamená žádné krabičky navíc. Snímač se vešel do pruhu pod displej a nijak neruší nebo neomezuje při práci.



Na pohled jde o běžný model V17 Nitro Black Edition

Při ovládání očima nemusíte sedět strnule před monitorem v pevné poloze. Snímač si poradí s náklony i posunutím hlavy a vždy dokáže určit zhruba místo, kam se díváte. Slovo zhruba tu je na místě. Senzor nedokáže určit váš pohled s přesností na pixel, na displeji to odpovídá spíše kolečku o průměru tři centimetry. Okem tedy nedokážete ovládat tak přesně jako myší nebo stylusem, ale pohled dokáže doplnit běžné ovládání.

Platí také, že se zjišťuje jen pohled. Nelze potvrdit akci třeba mrknutím. Takové potvrzování může mít smysl u tělesně postižených, kde nic jiného nezbývá, ale pro běžného zdravého člověka by to věci spíš komplikovalo. Běžné podvědomé mrkání by totiž mohlo dávat falešné vstupy.

V rámci nadstavby Windows jsem si nejvíce oblíbil funkci přesuň kurzor, kam se dívám. Nastavením na pomocné tlačítko myši přesunete kurzor jedním kliknutím, kam se díváte, a rychle pokračujete v práci. Dále lze zrak použít pro výběr aplikací při přepínání Alt-Tab nebo Win-Tab, nebo pro zamknutí počítače, když se na něj delší dobu nedíváte.



V nastavení si můžete zapnout rozšíření pro operační systém Windows



Přesnost snímání není na pixel, senzor se trefuje zhruba do třícentimetrového kolečka. Ve hrách se nabízejí akce k objektům, na které se díváte

Nabídka her s podporou pro Tobii není zrovna rozsáhlá, ale už je z čeho vybírat. Hodně se tu snaží Ubisoft, jehož áčkové tituly mají podporu pro Tobii. Ovládání očima tu není jako náhrada myši nebo gamepadu. Spíš to přirozeně rozšiřuje to, jak se hra ovládá. V případě Watch Dogs 2 se automaticky zvýrazňují objekty, na které se díváte. Snadněji se tak přesouváte při krytí mezi úkryty, bez přemýšlení se vám rovnou nabízejí cíle k hackování. Samozřejmě klávesnici a myš nebo gamepad to nenahradí, hra se ale chová přirozeněji, jako by věděla, co chcete udělat. Na videu se podívejte na sledování očí v Ghost Recon Wildlands:

Pro profesionální hráče nebo streamery může být zajímavá i nabídka zobrazení pohledu u her, které přitom hraní očima nepodporují (Dota 2, LoL a další). Hráči si tak na záznamu hry mohou všímat problémů, o kterých netušili. Zjistí třeba, že si nehlídali část mapy, trávili moc času sledováním zbytečností a podobně. Diváci naopak mohou lépe pochopit, jak hráč hraje hru a na co přesně reaguje.

Samotný snímač Tobii EyeX stojí samostatně 110 euro, v lepší verzi Eye Tracer 4C s podporou snímání polohy hlavy 159 euro. Pro hry a určení pohledu ale zatím stačí základní verze. Námi testovaný notebook Aspire V17 Nitro Black Editon VN7-793G-71UV stojí necelých 50 tisíc, přičemž je v ceně i solidní herní základ v podobě Core i7-7700HQ, GTX 1060, 16 GB RAM. Integrovaný snímač tu neruší a popravdě u notebooku se samostatným externím snímačem by hrozilo, že někdy omylem přiklopíte displej i se snímačem a něco rozbijete.

Z ovládání počítače očima jsem měl podobný pocit jako z vibrační odezvy v gamepadu. Jde hlavně o rozšíření zážitku, dokážete na počítači pracovat i hrát bez této funkce. Určitě to ale pomáhá. Když začnete sledování očí používat delší dobu a překonáte prvotní fázi, kdy záměrně zíráte do monitoru a zkoušíte, co na oči funguje a co ne, stane se to přirozenou součástí používání počítače, která vám u obyčejných počítačů bude chybět.