Volejte sláva! Ryzen 5 v testech boduje a Intel má konečně pořádnou konkurenci

Vydání procesorů Ryzen 7 na začátku března s sebou přineslo rozpačité reakce především vinou nepřesvědčivého výkonu ve hrách. Tahle high-end řada se zkrátka hodí především pro práci, kde boduje vysokým počtem jader a podporou více vláken (SMT). Naděje hráčů tak směřovaly k Ryzenu 5, jenž se na pulty obchodů dostal včera a zároveň s tím zveřejnily specializované weby svoje srovnávací testy. A Ryzenu 5 se v nich daří.

Ryzen 5 Intel Core i5 (4 jádra/4 vlákna) Procesor Jádra/vlákna Frekvence Cena Konkurence Frekvence Cena R5 1600X 6/12 3,60 GHz 7 599 Kč Core i5-7600K 3,80 GHz 6 900 Kč R5 1600 6/12 3,20 GHz 6 599 Kč Core i5-7600 3,50 GHz 6 500 Kč R5 1500X 4/8 3,50 GHz 5 799 Kč Core i5-7500 3,40 GHz 5 800 Kč R5 1400 4/8 3,20 GHz 5 199 Kč Core i5-7400 3,00 GHz 5 200 Kč

Hry: to nejdůležitější funguje

Střední třída procesorů bude chtě nechtě vždy spojena s hraním – platí to o Core i5 od Intelu a stejně tak o nových Ryzenech 5. Nabízí dostatek výkonu pro hraní v běžných rozlišeních a zároveň nezruinují peněženku hráče. Hlavní otázkou však bylo, zda AMD s více jádry a nižším IPC může konkurovat vysoko taktovaným čtyřjádrům Intelu, která ve většině her podávají velmi dobré výkony a v některých titulech se dostávala nad Ryzen 7. Odpověď je pro uživatele pozitivní – může.

Zatímco vyšší řada Ryzenů se nad Core i7 mohla dostat pouze při vhodné kombinaci jako je DX12 a velmi dobré škálování, ve střední třídě vidíme vyrovnanou partii napříč většinou testovaných titulů. V některých hrách se potom Ryzeny 5 dostávají i nad Ryzeny 7.

Ve hrách jako je Battlefield 1, Deus Ex nebo Civilization VI Ryzen 5 boduje. Mírně pozadu zůstává jen nejlevnější model Ryzen 5 1400, u něhož se již projevuje nižší takt a IPC, takže nestačí na svého přímého konkurenta od Intelu – Core i5-7400.

Překvapením potom nebudou hry, kde Ryzen 5 ztrácí, i když nijak zásadně – GTA V, Metro: Last Light nebo Rise of the Tomb Raider. Právě u posledně jmenované hry najdeme největší rozdíly v průměrné snímkovací frekvenci, na druhou stranu se Ryzen může pochlubit kratší dobou, kdy hra běží pod 60 FPS.

Ve hrách tedy AMD srovnalo krok s Intelem a u ryze herních sestav tak lze vybírat podle sympatií ke značce nebo dalších vlastností. Mezi ty patří především možnost taktování, což je u Intelu výhradou K procesorů.

Náskok ve více vláknech

Vícevláknovým výkonem se AMD chlubilo při představení platformy a není tedy divu, že Ryzen 5 v tomto využití dominuje. Ve většině testů, kde je možnost využít potenciál více jader a vláken má AMD jednoznačně navrch. Ryzen 5 je tedy dobrou konkurencí pro hraní, ale pro pracovní účely je aktuálně jasnou volbou.

V testech renderování se i na základním taktu dostává model 1600X nad přetaktovaný Core i7-7700K běží na 5 GHz. To potvrzuje nejen Cinebench 15, ale také renderování v Blenderu nebo POV-Ray. Dobře na tom bude Ryzen 5 také při kompresi souborů, enkódování videa i kompilaci aplikací.

Spotřeba nepřekvapí

Efektivní chod je vlastností, která se AMD tak trochu vyhýbá – platí to nejen u procesorů, ale také u grafických karet. Ačkoliv jsme u posledních generací zaznamenali značné zlepšení, v této kategorii má Intel stále náskok. Zatímco Core i5-7600K si při plné zátěži řekne o nějakých 90 W, u Ryzenu 5 1600X je to až 140 wattů. Na druhou stranu, pokud budeme brát v potaz výkon při zátěži, pak i při vyšším příkonu bude poměr výkon na watt vycházet lépe pro AMD.

Vyšší spotřeba potom nebude ideální startovní pozicí pro přetaktování, které by mělo být jednou z hlavních výhod této řady. Zatím se však ukazuje, že jsou finální Ryzeny mnohem blíž svému stropu než v případě Intelu, kde lze dosahovat na takty kolem 5 GHz. U nejvyššího modelu Ryzen 5 1600X se většina recenzentů zastavila na hodnotě kolem 4,1 GHz, což není s přihlédnutím k základní frekvenci 3,6 GHz nijak zázračné číslo. Limit samozřejmě bude ještě výš, už bude ale záležet na konkrétním kusu i kvalitním chlazení.

AMD konečně boduje

Na opravdu povedené procesory, které by mohly konkurovat Intelu jsme čekali hodně dlouho. Pokusy jako Bulldozer byly spíše k pláči a zcela neoslnil ani Ryzen 7, který se stal konkurencí pro Broadwell-E, ale v herním výkonu notně zaostal za procesory Core i7 řady Kaby Lake. To u Ryzenu 5 vidíme zcela odlišnou situaci. V herních testech je až na několik výjimek výkon vyrovnaný a jednoznačně navrch má Ryzen 5 při využití více výpočetních vláken.

AMD tady nemuselo sáhnout ani po výrazně nižších cenách – ty jsou kromě nejvyššího modelu 1600X nastaveny prakticky na totožné částky, jako je tomu u přímé konkurence Intelu. Konečně jsme se tedy dočkali okamžiku, kdy je možné vybírat z nabídek obou výrobců a těšit se snad můžeme i na přínos konkurenčního prostředí – ať už snižování cen nebo zrychlení vývoje v případě Intelu, kterému doposud stačily minimální inovace k jednoznačnému ovládnutí trhu.