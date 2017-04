Velká srovnávací galerie Mapy.cz a Mapy Google: Které jsou lepší?

Má lepší mapy Seznam, nebo Google? A je vůbec možné to takto rozsoudit? Tomu jsme se věnovali v naší diskuzi a shodnout jsme se nedokázali. Mapy jsou natolik komplexním dílem a každý je používá trošku jinak, že se objektivní měřítka hledají poměrně těžko.

A proto to rozhodnutí necháme na vás. Připravili jsme několik desítek párů identických pohledů vždy na Mapy.cz a Mapy Googlu formou komentované galerie. Otevřete tedy první fotografii a navigujte se šipkami vlevo a vpravo.

Na konci článku pak můžete hlasovat v anketě.

Klasická mapa

Základem každé mapové služby je obecná mapa – v podstatě autoatlas. Google používá vlastní zdroje i data partnerů. Mapy.cz také používají vlastní zdroje a v zahraničí pak přebírají surová data z projektu OpenStreetMap, přičemž je zobrazují vlastním grafickým stylem.



Mapa Evropy podle Seznamu a Googlu



Mapa České republiky podle Seznamu a Googlu



Mapa Prahy podle Seznamu a Googlu



Centrum Prahy podle Seznamu a Googlu



Hradčany podle Seznamu a Googlu

Detaily v mapě

Webová mapa musí být interaktivní, jak Seznam tak Google tedy mají vlastní databáze míst. Google jich má více a zpravidla s větším množstvím fotografií od samotných surfařů, Mapy.cz ale zase v Česku nabízejí mnohdy více detailů o místě ze svého katalogu Firmy.cz a od nejrůznějších turistických partnerů.



Karta místa podle Seznamu a Googlu



POI a detaily v mapě podle Seznamu a Googlu. Mapy.cz zobrazují třeba tramvajovou trať a semafory, zatímco Google popisky významných POI a náznaky 3D budov.

Letecká a 3D mapa

Seznam i Google nabízejí letecké a 3D snímky Česka. Zatímco grafická kvalita leteckých snímků je často lepší na mapách od Seznamu, Google se může pochlubit mnohdy čerstvějšími fotografiemi a i jeho 3D modely budov jsou technologicky lépe zpracované než u Seznamu, kde je patrná větší deformace.



Letecký snímek Malostranského náměstí podle Seznamu a Googlu



3D model Malostranského náměstí podle Seznamu a Googlu

Dopravní mapa

Obě mapové služby nabízejí zobrazení dopravní situace. I zde je na tom však lépe Google, má totiž k dispozici komunitní Waze a tedy naprosto čerstvá hlášení od řidičů. Patrné je to hned na ukázce níže, kde řidiči s Wazem v telefonu označili na severní výpadovce havárii a kolonu. Mapy.cz tato data nemají.



Dopravní situace v Praze podle Seznamu a Googlu

Test Sněžkou

Dobrá automapa uprostřed Prahy je jedna věc, nicméně co venkov a příroda? Teď se tedy podíváme na můj oblíbený test Sněžkou. Zde již na scénu nastupuje topografická/turistická mapa Seznamu a v přírodě jsou Mapy.cz o krok před Googlem.



Sněžka na základní mapě podle Seznamu a Googlu



Sněžka na turistické mapě podle Seznamu a na terénní mapě Googlu



Detail vrcholu Sněžky podle Seznamu a Googlu



Karta místa poštovny na vrcholu Sněžky podle Seznamu a Googlu



Letecký detail polské chaty na Sněžce podle Seznamu a Googlu



3D model Sněžky od Severu podle Seznamu a Googlu

Na skutečném venkově

A teď se přesuneme na skutečný venkov mimo národní parky. Co třeba taková jižní Morava? Jako autoatlas zde fungují obě mapové služby na jedničku, pojďme se ale podívat na to, jak v mapách od Googlu při různém přiblížení mizejí podstatné detaily.



Jižní Morava podle Seznamu a Googlu – zde je zatím vše v pořádku



Detail Hustopečska poté, co jsem mapy přiblížil na úroveň 13. Zatímco Mapy.cz stále zobrazují zalesněné plochy, na mapách od Googlu zmizí a zůstanou zvýrazněné jen přírodní rezervace a památky.



A problém s lesy ještě jednou. Zalesněné hvozdy údolí řeky Svitavy podle Seznamu a podle Googlu, který zeleně vybarvil opět jen přírodní rezervace (CHKO Moravský kras a místní přírodní památky).



Jen pro představu, jak vypadá realita



Další drobný nešvar Googlu: Při velkém přiblížení nezobrazuje vedle lesů u drobných obcí ani jejich název. Vlevo opět mapy od Seznamu a vpravo od Googlu.

Fotografie

Fotografie vydá za tisíc slov a často toho o místě řekne více i než sebedetailnější mapa. Google fotky zobrazuje lépe. Nabízí přiblížení a také panoramatické snímky od komunity.



Fotky Řípu podle Seznamu a Googlu



Detail fotky podle Seznamu a Googlu

Panorama a Street View

Obě mapové služby nabízejí vlastní panoramatické snímky komunikací. Seznam sice zaznamenal více vedlejších ulic a všemožných zapadlých cestiček, ale Google se i nadále může pochlubit výrazně lepší obrazovou kvalitou.



Pokrytí panoramatickými snímky mimo velké aglomerace podle Seznamu a Googlu



Panoramatický pohled podle Seznamu a Googlu



Google si lépe poradí s komplikovanou expozicí – typicky s protisvětlem, což je patrné i na tomto páru. Vlevo opět Mapy.cz a vpravo mapy od Googlu.



A na závěr ještě jeden expoziční detail z ulice před naší redakcí. Vlevo přepálená Panorama na Mapy.cz od Seznamu a vpravo Street View od Googlu při podobné poloze Slunce.

Kdo má čerstvé letecké snímky?

Na to nelze jednoduše odpovědět, datace snímků se totiž liší i v rámci Česka. Přinejmenším v Brně však vítězí Google, což dokládají i dva páry fotografií níže.



Zatímco na Mapy.cz je ještě parkoviště, na Googlu již zeje obrovská díra



Zatímco na Mapy.cz se ještě v pravé části staví supermarket, na mapách od Googlu v něm již místní divoce utrácejí své výplaty.

V Chorvatsku

Seznam již také překročil hranice Česka (a Slovenska) a v zahraničí používá mapová data OpenStreetMap (ovšem ve svém grafickém stylu) a letecké snímky od Microsoftu. Nabízí se tedy srovnání třeba v časté destinaci nejednoho Čecha – v Chorvatsku.



Istrie podle Seznamu a Googlu



Přímořský resort poblíž chorvatského Umagu podle Seznamu a Googlu



Karta resortu podle Seznamu a Googlu



Letecký snímek resortu podle Seznamu a Googlu



Okolí resortu je protkáno cyklostezkami, které znázorní i Mapy.cz. Vpravo pak stejná oblast na terénní mapě Googlu.

Plánování trasy

Na závěr si pojďme srovnat ještě vyhledávání trasy. Google již roky nabízí klasickou automobilovou navigaci. Seznam s ní teprve experimentuje a dušuje se, že se zatím soustředí hlavně na tu pěší, protože u automobilové navigace ještě nemá dostatek dat. Bude to patrné i na snímcích níže.



Trasu z redakce do Kozojed u Plzně naleznou obě služby



Ovšem při plánování trasy automobilem skrze pěší zónu si už Mapy.cz vylámou zuby. Nejen že nerespektují zákaz vjezdu, ale protáhly nás v autě i skrze naši uličku Jakubská, kde jsou přitom neprůjezdné zábrany. Google si je pěší zóny vědom a vede nás tedy do cíle velkým okruhem a posledních pár desítek metrů pak pěšky.



A tady je důvod, proč nás Seznam vedl špatně: Zákaz vjezdu v pěší zóně a naprosto nemožný průjezd uličkou Jakubská



Obě služby umějí hledat trasu i s pomocí veřejné dopravy. Obě nám tedy našli spoj z redakce do Prahy s využitím místní MHD a vlaku.



Podpora veřejné dopravy u Seznamu je však mnohem rozsáhlejší než u Googlu. Pokud tedy hledáte spoj z Klatov do Brna na mapách od Googlu, máte smůlu.

A ještě pár specialit

Na závěr se podívejme na několik doplňkových funkcí. Třeba nalezení aktuální polohy, měření vzdálenosti a vložení interaktivní mapy třeba na své stránky.



Lokalizace podle Seznamu se omezuje jen na IP adresu, zatímco Google používá i lokalizaci pomocí okolních Wi-Fi. Rozdíl je to obrovský, v práci jsme totiž do internetu připojení skrze podnikovou VPN a pražskou centrálu. Podle Mapy.cz tedy sedíme v Holešovicích (tam skutečně sídlí mateřský Czech News Center, a.s.) a nikoliv na Jakubské 5.



Měření vzdálenosti podle Seznamu a Googlu



Vložení interaktivní mapy do svých stránek podle Seznamu a Googlu

A to je vše. Tak co, vyhovují vám lépe mapy od Seznamu nebo ty od Googlu? Hlasujte v anketě níže a zapojte se také do diskuze pod článkem.