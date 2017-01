Udělali jsme z Windows 10 zase XPčka. Jak jsme něco tak ošklivého mohli používat?

Dnes už je to skoro otázka pro historiky, ale pamatujete si ještě na první roky 21. století, kdy jsme s napětím očekávali, jak asi budou vypadat ta nová Windows s kódovým označením Longhorn? A jelikož to byla éra skinů, kdy nějakou tu infantilní grafiku mělo téměř vše od WinAmpu po antivirový program a ovladač tiskárny, bylo jen otázkou času, kdy se na scéně objeví prográmky, které do Longhornu, z něhož se později zrodily Windows Vista, přebarví i XPčka a jejich výchozí toxicky-zelenomodré téma Luna.



Windows XP, louka Bliss v křiklavém prostředí Luna a bláznivé skiny pro WinAmp. To byl vrchol vkusu před patnácti lety.

Éra infantilních skinů

Tehdy jsme zažili hotovou explozi všemožných transformation packů, které s menšími i většími úspěchy již tehdy proměnily Windows do podoby, která o pár let později vešla ve známosti jako hardwarově akcelerované prostředí Windows Aero.

To vše je ale už dávno pryč. Jak Luna, tak pomalu i Aero, které s příchodem Windows 8 naopak vystřídal důraz na spartánskou čistotu a jednoduchost bez zbytečných a často agresivních efektů.

O to bizarnější je však skutečnost, že se i dnes, na počátku roku 2017, daří transformation packům, které dělají pravý opak. Které přebarví Windows 10 do podoby Windows XP z roku 2001 a navrátí na plochu zelenkavou Lunu. Podobná proměna je sice asi tak sexy, jako audiovizuální tvorba pro dospělé z NDR, nicméně proč to vlastně nezkusit (a na vlastní oči se nezděsit)?

Pojďme tedy přebarvit Windows 10 zpět do dob, kdy Bill Gates ještě neměl tolik šedin, Steve Jobs zachraňoval Apple před krachem a Steve Ballmer považoval Linux za rakovinu.

Zelená louka

Semeništěm všemožných alternativních témat a skinů i po letech zůstává dnes již legendární DeviantArt, na kterém najdete třeba tento set témat ze starých Windows XP pro Desítky. Jelikož však nejsou podepsané Microsoftem, nestačí je jen tak stáhnout, rozbalit balíček RAR a zkopírovat jeho obsah do složky C:\Windows\Resources\Themes. Nejprve musíte systému sdělit, aby si s těmito komunitními tématy nelámal hlavu a skutečně je použil, o což se postará prográmek UxStyle, který je k dispozici jak pro Windows 7, tak pro Osmičky a Desítky.



Nejprve je třeba povolit Microsoftem nepodepsaná témata. To zvládne UxStyle. Pak stačí zkopírovat adekvátní témata z balíčku z DeviantArtu do složky Themes ve Windows.

Po instalaci pak stačí zkopírovat složku ze staženého balíčku RAR do adresáře s tématy a v Nastavení Windows v sekci Přizpůsobení zvolit Motivy, kde už najdete i ty prehistorické.



Návrat o dekádu zpět

Motivy nastaví jako tapetu starou dobrou zelenou louku Bliss ze severu Kalifornie, která je dodnes jedním ze symbolů Windows XP, styl oken, barvy a grafických prvků (tlačítka aj.), nicméně zůstane nám moderní nabídka Start a hlavní panel.

Stará nabídka Start a křiklavě modrý hlavní panel

Budeme si tedy muset pomoci ještě jednou aplikací – alternativní nabídkou Start. Těch je na scéně hned několik včetně populární Start10 od Stardocku, autor témat z DeviantArtu nicméně připravil styly pro nabídku Start is back, kterou sice pořídíte za tři dolary, nechybí ale měsíční zkušební verze.



Nastavení tématu alternativní nabídky Start, tlačítka Start a hlavního panelu v programu Start is back

Start is back jsem nainstaloval jen pro jednoho uživatele (sebe) a z DeviantArtu stáhl tento balíček s tématy, které jsem pak zkopíroval do adresáře C:\Users\<uživatel>\AppData\Local\StartIsBack\Style. Poté jsem spustil konfigurátor alternativní nabídky C:\Users\<uživatel>\AppData\Local\StartIsBack\StartIsBackCfg.exe a vybral adekvátní styl hlavního panelu Windows a nabídky Start. Výsledek? Téměř dokonalý!



Stará dobrá Luna, Metalic, Olive, Royale a nakonec moderní Zune z dob, kdy měli v Redmondu pocit, že dokážou konkurovat přehrávačům Apple iPod

Tadá a další legendární zvuky

Už zbývá jen jedna věc: zvuky. Staré dobré zvuky z Windows XP, které můžete opět stáhnout z DeviantArtu a to z této adresy. Pak stačí v hlavním panelu přes pravé tlačítko myši nad tlačítkem hlasitosti zvolit Zvuky a pro různé situace použít opět starý dobrý Ding.wav z Windows XP a další legendární nahrávky.



Nastavení systémových zvuků a ty legendární z Windows XP stažené z DeviantArtu

Migrace vizuálního stylu se povedla, aniž bych musel zasahovat hluboko do systému – obě aplikace mohu kdykoliv odinstalovat a zvolit opět výchozí téma Windows 10. Do výchozího stavu nastavím i zvuky.

Jedna věc k dokonalosti ale chybí. Tedy, ještě bych si mohl samozřejmě stáhnout prehistorické systémové ikony pro Koš, pevné disky, složky a Tento počítač, ale to je už pouhý detail – stačí do Googlu napsat třeba „Windows XP icons.“ Chybí něco jiného!

Ještě jedna věc: Modrá obrazovka smrti

Aby byl dojem z falešných Windows XP co nejrealističtější, měly by čas od času spadnout, protože BSOD – Blue Screen Of Death byla nedílnou a veskrze kulturní součástí celé jedné počítačové generace.

Jenže jak přinutit Windows 10, aby občas spadly? Na větším desktopu s hromadou periferií se to občas povede i dnes, u laptopu je to ale horší. BSOD naštěstí můžeme vyvolat softwarově pomocí jednoduché klávesové zkratky Pravý Shift + dvojklik na Croll Lock.

Klávesová zkratka smrti je nicméně ve výchozím stavu pochopitelně zablokovaná, a tak ji musíme povolit pomocí systémového registru. Stačí spustit regedit.exe a na cestě HKLM\System\CurrentControlSet\Services\kbdhid\Parameters vytvořit nový záznam CrashOnCtrlScroll typu DWORD a s hodnotou 1.



Aktivace klávesové zkratky smrti pomocí úpravy registru Windows

Po restartu počítače pak stačí stisknout zmíněnou kombinaci Shiftu a Scroll Locku, načež systém během několik okamžiků havaruje a restartuje se. Pokud byste stejně jako před patnácti lety chtěli zažít i onen nepříjemný moment překvapení, pomocí Plánovače úloh a některého ze simulátorů stisku kláves (třeba AutoHotkey nebo Macro Recorder) si můžete nastavit, aby se BSOD aktivoval třeba každou hodinu, anebo po splnění nějakých dalších podmínek. Bude to zábavné a návrat do minulosti kompletní.



Dokonáno jest. Skiny pro BSOD bohužel neexistují, ale funguje stále spolehlivě. Po jednoduché úpravě registru jej můžete spouštět, kdykoliv si budete chtít zavzpomínat.

V každém případě, podobná cesta zpět do minulosti vám připomene přinejmenším to, že ač se to tak občas nezdá a počítače ve své podstatě vypadají stále stejně, přeci jen jsme za ty roky udělali ohromný skok vpřed a Windows XP se svým křiklavými motivy snad již opravdu a definitivně patří minulosti.

A co takhle udělat Windows XP z Linuxu? Co se týče vizuální podoby, jde to: