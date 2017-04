Ubuntu čekají velké změny, mrtvé je Unity i systém pro telefony

Na blogu Ubuntu Insights se objevil příspěvek zakladatele a bývalého CEO Canonicalu Marka Shuttlewortha. Rozepsal se v něm o budoucnosti systému i směřování samotné společnosti. Hlavní změnou pro koncové uživatele bude především návrat k prostředí Gnome, které před šesti lety vývojáři nahradili vlastním rozhraním Unity.

Zatímco letošní podzimní verze ještě bude obsahovat Unity8, od verze 18.04 LTS už opět v Ubuntu najdeme jako výchozí prostředí Gnome. To sloužilo jako defaultní volba před nástupem Unity, které bylo po nasazení notně kritizováno. Uživatelé se s ním pravděpodobně příliš nesžili a Ubuntu i vinou této změny ztratilo mnohé uživatele, kteří se rozhodli pro jednu z dalších distribucí.

To ostatně připustil i zakladatel Canonicalu, který dodal, že samotní uživatelé rozhodli o tom, které prostředí bude růst a které naopak zanikne.

Ubuntu pro telefony nečekejte

Kromě toho, že se Canonical rozhodl pro návrat z Unity ke Gnome, oznámil Shuttleworth i další velkou změnu v rámci vývoje. Projekt, který měl systém přenést na smartphony a tablety, končí. V plánu byl režim, kdy lze telefon zasunutím do doku s připojeným monitorem snadno přetvořit v plnohodnotný počítač s desktopovou verzí systému. Zůstalo však pouze u plánů, kompletní vývoj této odnože Ubuntu byl zrušen.

Ubuntu pro telefony a tablety jsme mohli vidět na modelech značky Aquaris, svůj Ubuntu phone vydalo také Meizu v rámci modelu MX4 a rovněž bylo možné instalovat systém na Nexus 4 a tablet Nexus 7. Komunita se potom postarala o porty na OnePlus One či Nexus 5.

Nadějí je cloud a IoT

Celý příspěvek Marka Shuttlewortha je bilancí toho, co je pro Canonical klíčové z hlediska finančních výsledků. Vedle ukončení vývoje mobilních platforem by měly další investice směřovat do nástrojů pro firemní sféru. Vedle samotného Ubuntu pro desktopy tak samozřejmě bude pokračovat vývoj serverové verze a verze pro virtualizaci.

Zároveň by se ale vývojáři měli víc soustředit na platformy pro infrastrukturu – OpenStack a Kubernets a také cloudové nástroje – MAAS, LXCD, Juju a BootStack. Nezapomíná se ani na rostoucí internet věcí – do oblasti IoT chce Canonical ještě ve větší míře promlouvat skrz Ubuntu Core.