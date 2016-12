Těšte se CES 2017: budou nové počítače, mobily, auta a záplava chytrých věcí

Hned na začátku ledna se dozvíme, jakých elektronických hraček a technologických novinek se dočkáme v roce 2017. Bude se totiž konat tradiční výstava CES, největší světová přehlídka spotřební elektroniky. Už teď výrobci prozrazují, s čím se na veletrhu CES pochlubí, zajímavé zprávy o chystaných premiérách prosakují i neoficiálními cestami. Jedno je jisté, CES 2017 bude mimořádně nabitý.

Připomeňte si loňský CES 2016

Ještě před pár lety bylo zvykem, že měl CES vždy nějaké hlavní nosné téma. Ať už to byly 3D televize, tablety nebo nositelnosti. Poslední ročníky už tak jednoznačně vyhraněné nebyly a také letos to bude mix všeho možného. Lehce vyčnívat ale bezesporu budou témata virtuální a rozšířené reality, internetu věcí, OLED obrazovek a chytrých automobilů.

Televize: OLED a laškování s 8K

Televizory jsou tradiční kategorií elektroniky, která si na CES odbývá důležité premiéry. Nejinak by tomu mělo být letos. Hlavním tahákem výrobců budou OLED obrazovky 4K rozlišením, tedy nic zrovna převratného, spíše jen evolučního. Důležité ale je, že už nepůjde jen o prototypy či nedostižné vrcholné modely, 4K OLED půjde s cenou níž a s velikostí obrazovky dál. A svou premiéru si v této kombinaci na CES připraví Sony (s obrazovkami od LG).

Tahounem OLED obrazovek je LG, které ukáže své nejnovější modely, ale my budeme zvědaví spíše na odpověď Samsungu, který namísto OLED nabízí vlastní primární technologii Quantum-dot na bázi klasických LED obrazovek. Na CES 2017 Samsung představí Quantum-dot nové generace.

A zajímavá bude i snaha čínské produkce. Na CES bychom měli vidět první OLED obrazovky čínského výrobce BOE Display, který je bude dodávat dílčím výrobcům. LG tak může ztratit svůj monopol na výrobu OLED obrazovek.

Technologie HDR už bude všudypřítomná a výrobci se budou jen předhánět v tom, čí obrazovka nabídne vyšší jas zaručující ještě větší prožitek z vysokého dynamického rozsahu. 3D už nikoho nezajímá a zahnuté obrazovky jsou na ústupu, v tomto směru nečekejme nic převratného. Z hlediska vývoje budou nejzajímavější nové prototypy s rozlišením 8K.

Monitory a virtuální realita

Nové zobrazovací technologie se promítnou také do počítačových monitorů. Sílící herní segment se totiž promítá ve zvýšené poptávce po obrazovkách vhodných pro hraní. Leckdy se totiž uplatní nejen u počítačů, ale také pro herní konzole. A tady se třeba zahnuté obrazovky docela chytají.

Od Samsungu se očekává uvedení monitoru s podporou HDR, ale totéž mohou předvést i jiní výrobci. Například Benq už takový monitor uvedl. Na co si ale zatím můžeme nechat zajít chuť jsou OLED monitory, výrobní kapacita této technologie zatím musí uspokojovat především poptávku po televizích, monitorový trh je oproti tomu malý a nemá prioritu.

Z hlediska zobrazování obsahu z počítačů a herních konzolí bude daleko důležitějším trendem virtuální a rozšířená realita. O tom už jsem blíže psal v samostatném článku. Nové HTC Vive 2, nové brýle šité na míru Windows 10 vyvíjené ve spolupráci s Microsoftem, Magic Leap a další zajímavosti. Virtuální a rozšířená realita budou nad ostatními tématy přece jen trochu vyčnívat.

Více výkonu na stůl i do kapsy

Z hlediska počítačových premiér bude na CES 2017 klíčová akce Nvidie. Na té se očekává představení nového Shieldu a tradiční přehlídka technologií, na kterých Nvidia právě pracuje. V souvislosti s Nvidií by se pak na výstavě mělo odehrát několik zajímavých premiér počítačů a notebooků s novými grafickými kartami GTX 1050 a GTX 1050 Ti.



Na internet už unikly snímky nového připravovaného Shieldu od Nvidie

Na samotné výstavě nebo přidružených akcích mají vystavovat Asus, Dell, HP, Lenovo, MSI a další výrobci počítačů. V minulých letech už se zde odehrálo několik důležitých premiér notebooků (za všechny vzpomeňme třeba Dell XPS 13), nejinak by tomu mělo být i letos. Ale konkrétní plány se výrobcům zatím daří tajit.

Z hlediska nových počítačů, notebooků a jiných výpočetních hraček bude ale nejzajímavější segment mobilních telefonů. Naplánováno je několik důležitých premiér.

Předně by to měl být Asus, od kterého se očekává premiéra nadupaného telefonu s nejnovějším čipem Snapdragon 835 od Qualcommu. Dost pravděpodobně to bude nový Zenfone 4. Kromě toho bychom se měli dočkat také Zenfonu AR s rozšířenou realitou na bázi technologie Google Tango. Telefon bude umět rozeznávat objekty v prostoru a umisťovat na ně virtuální objekty viditelné skrze displej.

Samsungu by se hodila rychlá náhrada za zpackaný Galaxy Note 7, ale na CES by to bylo ještě příliš brzy. Nicméně přece jen bychom se měli novinek dočkat, a to nové modelové řady A, tedy modelů A3, A5 a A7. S modernizovaným hardwarem a konektory USB-C. I nejlevnější model A3 dostane 2 GB RAM a 12MPx fotoaparát.

Také konkurenční LG má v mobilním segmentu co zachraňovat. Model G5 byl propadák, ale dobře se ujala nová řada V, čehož by mohlo LG využít. Očekává se premiéra cenově dostupnější variace na bázi vrcholných modelů řady V.

Na koni je v mobilních telefonech aktuálně Huawei. A také ten bude mít na CES svou prezentační akci, nicméně ta je zatím zahalena tajemstvím. Z Číny dorazí také konkurenční Xiaomi, které slibuje především novinky týkající se virtuální reality. Ale na nový model telefonu by nakonec také mohlo dojít.

Drony a jiné chytré hračky

V segmentu „chytrých věcí“ to bude na CES 2017 neskutečná smršť vynálezů a startupů. Loni jsme narazili na chytré žárovky, teploměry, snowboardy, vložky do bot i kojenecké lahve. V tomto směru už nás nemůže nic překvapit. Stejně tak v oblasti dronů a sportovních kamer očekáváme přetlak.



Před rokem na CES z hlediska dronů nejvíce zaujal tento Parrot s křídly. Co to bude tentokrát?

S čím se vytasí konkurence Tesly?

Na CES do Las Vegas se v posledních letech sjíždí i automobilky. Prezentují zde své nové systémy pro autonomní řízení a další chytrá řešení. Nouze není ani o elektromobily. Letos je tato kategorie obzvlášť sledovaná, protože se zde odehraje odhalení novinek automobilky Faraday Future. Ta je často srovnávána s Teslou a nemálo inženýrů z Tesly také získala.



Zatím jen to jen koncept. S čím nás překvapí automobilka Faraday Future na CES 2017?

Faraday Future je nová americká automobilka, za kterou však stojí čínský kapitál. Doposud se předvedla pouze konceptem sporťáku FFZERO1 a na CES 2017 bychom se měli dozvědět víc. Očekává se představení prvního produkčního vozidla.

Na CES dále slibují odhalení novinek také automobilky BMW, Nissan, Toyota nebo Volkswagen. Očekávají se především systémy pokročilých „autopilotů“.

Internetový obsah

CES už není jen o samotné elektronice, ale také o obsahu pro ni. K čemu by vám totiž byla kvalitní 4K obrazovka, když by na ní nebylo co pustit? Výrobci televizí zde ve svých prezentacích dávají prostor pro vystoupení tvůrcům a poskytovatelům videoobsahu, ať už jde o nahrávací studia, kabelovky či třeba Amazon. Ale jeden jedna firma ostatní v tomto zastíní – Netflix.



Minulý rok Netflix na CES oznámil globální dostupnost své služby. Včetně Česka

Netflix měl už loni na CES 2016 svou vlastní velkou prezentaci a plánována je i na letošní rok. Měli bychom se dočkat novinek jak obsahových, tak technických. Ještě před měsícem se šuškalo o možnosti stahování obsahu pro offline sledování, ale toho už jsme se dočkali s předstihem, tak to bude ještě něco jiného. Nechme se překvapit.

Česká stopa: 3D tiskárny a špičkové audio

České firmy vždy byly na CES ojedinělým unikátem, letos ale budeme mít poměrně silné zastoupení. Nejvíce budou bezesporu vidět 3D tiskárny Prusa Research, úspěšné firmy Josefa Průši, který na masově navštěvovaném veletrhu posílí povědomí o už tak silném brandu v oblasti 3D tisku.

Dále lze mezi vystavovateli s českým původem dohledat například výrobce audiotechniky 440 Audio či KR Audio, nebo startup Funky Bots s chytrými herními náramky.