Svět se zbláznil. Chytrý už je i kartáč na vlasy, hůl, sprcha či ovečka na spaní

Novinka bude k dispozici v půlce roku za cenu nepřesahující 200 dolarů, což by po přepočtu a zdanění mělo být nějakých 6 200 Kč.

Myšlenka je to ale poměrně ušlechtilá. Cílí se především na seniory, kteří jsou na hole odkázáni a berou je všude s sebou. Hůl informace o svém pohybu průběžně odesílá na server, kde lze data monitorovat.

Jestli se vám líbí, můžete si krmítko předobjednat v rámci kampaně na Indeogogo . Ceny startují na 179 dolarech a krmítka by měla být dodána do konce roku.

Krmítko funguje v automatickém režimu, kdy dávkuje přísun potravy podle daného harmonogramu, a to třeba až 15× denně. Přitom můžete kontrolovat spotřebu a z toho přímo vyplývající příjem potravy vaší kočky. Samozřejmostí jsou analytická data, grafy a například možnost vedení dietního plánu.

Dozer je plyšák pro děti na spaní, zkrátka „hajánek“. Je to ovečka příjemná na omak, která navenek nedává nijak znát, že také ona má uvnitř elektroniku a bezdrátovou konektivitu. Přehrává hudbu a monitoruje (mikrofonem a akcelerometrem) spánek, dokáže prý zlepšit spací návyky dětí.

Pokud postel zjistí, že chrápete, přizvedne vám horní část těla a pokusí se tím změnit polohu při spaní tak, aby se chrápání co nejvíce eliminovalo. A kdo trpí na studené nohy, tomu je postel zahřeje. Samozřejmostí jsou prvotřídní materiály a komfortní matrace.

Chytré recyklovátko

Podle letošního CES se zdá, že startupovou velmocí je Francie. Také Uzer je totiž francouzský startup a dává si za cíl lidi motivovat k recyklaci odpadů. Sloužit k tomu má udělátko zvané Eugéne. Je to věc, kterou byste si měli dát nad odpadkový koš a než do něj něco hodíte, necháte to Eugénem zkontrolovat.

V zásadě je to jen obyčejná čtečka čárových kódů. Naskenujete kód výrobku a následně vám zařízení na displeji ukáže, z jakých materiálů je obal produktu vyroben a jak byste je měli správně rozdělit do tříděného odpadu. Není to tedy univerzální kamera s rozpoznáváním objektů, které byste ukázali slupku od banánu a ona vám poradila, že ji máte hodit na kompost.

I přes svou trivialitu je však Eugéne docela chytrý. Samozřejmě je propojen skrze aplikaci s vaším chytrým mobilním telefonem a poskytne vám statistiky, kolik toho vyhazujete, respektive spotřebujete. K motivaci slouží grafy vyjadřující, jak využíváte recyklovatelné výrobky a jak tím šetříte planetu.

Aby Eugéne v principu vůbec mohl fungovat, má za zády systém s obrovskou databází výrobků, zatím orientovanou na francouzský a americký trh. Kromě toho aplikace umožní vytvářet nákupní seznamy anebo výrobky rovnou objednávat v podporovaných obchodech. V USA například Wallmartu.

Od dubna bude k předobjednání, dodávky začnou v červnu. Cena: 79 eur.