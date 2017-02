Project Neon: takto bude za rok vypadat Windows 10

Zatímco se do testovacích sestavení Windows 10 v rámci programu Insider postupně dostávají funkce připravovaného Creators Update, můžeme nahlédnout do vzdálenější budoucnosti. Další velký update, který můžeme nazývat jako Redstone 3 by totiž měl dorazit kromě jiného také s upraveným rozhraním. O tom se začalo poprvé mluvit na podzim loňského roku, tento měsíc se však na veřejnost dostaly také první snímky nového konceptu

Přivítejte Neon

Interní označení novinky je Project Neon a snímky připravovaného rozhraní přinesl web MSpoweruser.com. Nový designový styl má zůstat u plochých prvků bez výraznějších textur, odlesků nebo 3D efektů. Zároveň se začne víc pracovat s průhledností a rozostřením, o které se má starat komponenta nazývaná jako Acrylic.



Nový vizuální koncept Neon demonstrovaný na přepracovaném rozhraní hudebního přehrávače Groove (foto: MSpoweruser.com)

Rozostření pozadí se má dotknout jak bočních panelů, tak například navigačních prvků v aplikacích. Tomu ostatně nasvědčují i komponenty, jejichž jména v rámci projektu známe: Side-Nav Acrylic, Background Acrylic a In-App Acrylic.



Neon počítá také s výraznějším využívání tmavého režimu, který sice ve Windows 10 najdeme, ale ani interní aplikace si s ním příliš nerozumí (foto: MSpoweruser.com)

Na obrázku můžeme vidět tento efekt právě na postranním panelu v rámci aplikace Groove, která ve Windows 10 hraje roli výchozího hudebního přehrávače. Vertikální nabídka na levé straně aplikace je tedy průhledná a její vzhled tak ovlivňuje obsah za ní – ať už jsou to další otevřená okna nebo pozadí plochy.



Tenhle efekt známe z webu - v závislosti na navigaci se mění jednotlivé prvky, tady konkrétně informace o interpretovi v přehrávači Groove (foto: MSpoweruser.com)

Na přehrávači Groove demonstruje Microsoft i další možnost nového konceptu rozhraní – Connected Animation, které se do jisté míry ve Windows objeví už s příchodem Creators Update. Jednotlivé prvky rozhraní mohou reagovat na navigaci v rámci aplikace a zde vidíme zmenšení horní lišty a její připnutí k hornímu okraji při skrolování. Tento efekt ostatně známe z webu, kdy je využíván k neustálému přístupu k hlavnímu menu webů.

Přizpůsobeno pro Hololens

Ze snímků, které se dostaly na veřejnost vyplývá i další vlastnost, která se do Windows v budoucnu bude promítat stále výrazněji – optimalizace pro ovládání ve virtuální nebo rozšířené realitě. U Microsoftu to budou primárně brýle Hololens.



Přepracovaný a značně odlehčený Outlook ukazuje nové možnosti ovládání, které bude optimalizováno také pro rozšířenou a virtuální realitu (foto: MSpoweruser.com)

Další obrázek tak ukazuje přepracovanou verzi aplikace Outlook a nový způsob zvýraznění pod kurzorem myši. Světlá oblast jej bude na interaktivních prvcích sledovat a přesouvat se pod ním. Primárně však jde o jednu z možností, jak se pohybovat v aplikacích v rámci rozšířené reality, kde ukazatel myši není dostupný. Světlá oblast tak může ukazovat místo, kam se uživatel s brýlemi „dívá“ nebo kam míří jeho klikátko dodávané s brýlemi.

Fotka rovněž obsahuje také velmi zjednodušený hlavní panel Windows se značně omezenou oznamovací oblastí. Je však možné, že se jedná o režim právě pro Hololens nebo novou verzi tabletového režimu.

Windows 10 + macOS = Neon

Možná si při pohledu na koncept nového rozhraní Neon říkáte, že jej odněkud znáte. Podobný vizuální styl však nemusíme hledat moc dlouho – totožné prvky a efekty totiž používá operační systém Applu od verze OS X Yosemite. V té přebral průhlednosti a rozostřené pozadí z mobilního iOS 7. MacOS ve své poslední verzi Sierra rovněž pracuje ve velké míře s postranními panely nebo okny bez výrazného oddělení záhlaví.



Průhlednost nebo rozostřené pozadí již delší dobu používá macOS, aktuálně ve verzi Sierra

Neon zatím musíme chápat čistě jako koncept, a ačkoliv mnohé z představených prvků do Windows 10 nakonec zamíří, nemusí to být nutně v podobě, kterou nám přinesly tyto první snímky. Jasno by mělo být nejdříve na konci tohoto roku, spíše však až na začátku toho příštího.

Celý systém v novém

I vzhledem k tomu, že Microsoft chce Windows vyvíjet pouze v rámci aktualizací, pravděpodobně se neodhodlá k razantní změně designového stylu, který by v rámci jedné aktualizace výrazně změnit vzhled systému. Navzdory tomu se však můžeme podívat na to, jak by takový systém mohl vypadat na konceptech grafiků:



Takto by mohl vypadat Windows 10 pokud by se převlékl do nového vizuálního stylu podle Project Neon (foto: Ag Videos)

Kromě přepracovaného rozhraní Windows se však postupně začínají objevovat také jednotlivé aplikace v novém vizuálním stylu. Jako první přišel na řadu zbrusu nový Skype, kde si opět nemůžeme odpustit srovnání s aplikací Messages v macOS Sierra.



Skype fanouškem přepracovaný do nového vzhledu (foto: MaelNS)

A jak hodnotíte nový koncept Neon vy? Chtěli byste jej ve větší míře ve Windows 10 nebo vám vyhovuje aktuální vzhled?