Před 35 lety měl premiéru legendární počítač ZX Spectrum. Připomeňte si „Gumáka“

Když 23. dubna 1982 Clive Sinclair, zakladatel firmy Sinclair Research, představil světu svůj nový počítač ZX Spectrum, tak zcela jistě neočekával to, co se stalo – masový úspěch a obrovské prodeje jdoucí do milionů. Pravda, předchozího typu ZX81 se prodalo kolem půldruhého milionu, ale Sinclair si nebyl jistý, zda nový a dražší počítač takto prorazí. Ostatně, on v počítačích nikdy nic zas tak zajímavého neviděl. A že právě díky nim získá titul Sir, to také vůbec nečekal.

Clive Sinclair sice obohatil svět prvními britskými počítači, ale na jeho osudu je zajímavé, že pro něj samotné počítače nepředstavovaly nějakou srdeční záležitost. Nepatřil k počítačovým nadšenců a v této technologii spatřoval pouze dobrou možnost, jak vydělat peníze pro vývoj produktů z jeho pohledu mnohem zajímavějších, ovšem obvykle na trhu naprosto neúspěšných.

V tomto směru se poněkud podobal Jacku Tramielovi, který se taktéž k počítačům dostal v podstatě náhodou a setrval u nich jen proto, že šlo o dobrý kšeft. Je to paradox, ale o zrod jednoho z nejpopulárnějších počítačů se zasloužil člověk, kterého tyto mašinky vlastně nikdy moc nebraly.

První počítače Sira Clivea

Prototypy ZX82, případně ZX81 Colour, tedy pozdější ZX Spectrum, navazovaly na předchozí celkem úspěšné stroje. Když pomineme počítačovou stavebnici MK14 byl prvním opravdovým sinclairovým počítačem ZX80, zrozený v únoru 1980. Šlo o velmi primitivní a jednoduchý stroj, který zaujal především svou cenou – koupit si počítač za pouhou necelou stovku liber, to v této době znamenalo malý zázrak.

ZX80 byl také adekvátně primitivní. Vše bylo podřízeno té zázračné ceně. Použit byl sice velmi kvalitní a na svou dobu výkonný mikroprocesor Zilog Z80, ovšem počítač nabídl jen pouhý 1kB RAM a 4kB ROM. Basic tohoto počítače uměl pracovat pouze s celočíselnou aritmetikou.

Vše, co mohlo být obětováno, také obětováno bylo. Nějaké grafické koprocesory, či dokonce zvuk…jste se zbláznili? Víte, kolik by to stálo? Se zobrazením proto pomáhá mikroprocesor, takže výsledkem je nepříjemné poblikávání při stisku klávesy a vypnutí zobrazování při běhu programu. Kvalitní klávesnice…? Potištěná plastová deska taky splní svůj účel. Ovšem velikost, ta je přímo roztomilá. Je to drobeček.

Začátky se ZX80 a ZX81

Vývoj Basicu zadal Clive Sinclair firmě Nine Tiles, kde se nejprve rozmýšleli, zda za ten velmi limitovaný peníz má vůbec něco takového smysl. Nakonec John Grant dokázal vyvinout Basic pracující jen s celými čísly, nicméně neskutečně dokonale zoptimalizovaný pro malou paměť.

Pro vnitřní interpretaci příkazů vyvinul Grant zvláštní systém - příkazy se nevyťukávaly písmenko po písmenku, ale zadávaly speciální klávesovou kombinací pro každý příkaz unikátní (pozdější Spectrum umělo až šest různých kombinací pro každou klávesu).



Legendární gumák - Sinclair ZX Spectrum

V ASCII tabulce pak mělo každé klíčové slovo vyhrazeno svůj kód, což velmi snížilo množství potřebné paměti pro uchovávání programu. Tato technika mimo jiné i snižovala množství případných syntaktických chyb. Fakt, že díky ní se nedal psát program všemi prsty, byl bezpředmětný – asi jen málokdo něco takového na Sinclairových klávesnicích dokázal.

Sinclair ZX80 se nestal zas tak velkým hitem, jak asi jeho jmenovec očekával. Prodalo se jej cca sto tisíc kusů, což bylo s ohledem na magickou nízkou cenu vcelku zklamání. Nicméně, už v době uvedení ZX80 na trh, tedy začátkem roku 1980, byl vyvíjen jeho nástupce, ZX81.Základní požadavek nepřekvapí - měl být ještě levnější.

ZX81 představoval pouze evoluci, na místo revoluce, která by upřímně řečeno byla na místě. Místo 18 původních brouků vyrobila firma Ferranti obvod známý jako ULA, který jejich funkci integroval. Zvětšila se ROM na 8Kb, takže nová verze Basicu, kompatibilní s tou starou, už mohla počítat s desetinnými čísly. Majitelé ZX80 si ji dokonce mohli koupit a použít ve svém miláčkovi.

Šetření pamětí vylepšili tvůrci velmi originálním způsobem - Zobrazovaná řádka není v paměti uložena celá, ale pouze po ukončovací znak NEWLINE. Vzhledem k omezené paměti – opět pouhý 1kB RAM – se stávalo, že v případě delšího programu byla omezena plocha užitné obrazovky. Příkaz LIST v takovém případě proto nevypsal celý program, ale pouze několik prvních řádek. Implementován byl speciální příkaz SLOW, kdy si procesor rezervoval 25% času pro program, zbytek strávil obsluhou obrazovky. Smyčka For-Next 1 - 1000 pak běžela příjemných 19 sekund, ovšem nezastavilo se zobrazování v průběhu programu. Což v podstatě znamenalo, že bylo konečně možné vyvíjet počítačové hry.



Gumák se zapojeným Interface 1 - je vidět, že portů nemá Spectrum opravdu nazbyt

Navzdory faktu, že i ZX81 představovalo v době svého vzniku v podstatě zastaralou technologii, protože v této době už byly běžné počítače s barevnou grafikou, zatímco ZX81 stále dokázalo pouze zobrazovat text v nijak úžasném rastru 32 znaků na 24 řádek, navzdory tomu se tento počítač prosadil. Jak jsme si řekli, prodalo se půldruhého milionu kusů, což byly počty velmi zajímavé. Uživatelé překousli hardwarová omezení, nekvalitní klávesnici, ba i chybu v ROM, díky které počítač špatně počítal druhou odmocninu z čísla 0,25.

Sinclair ZX81 se pomalu stával standardem a pomocí zadního rozšiřujícího slotu z něj bylo možné udělat i užitečnou mašinku. Dala se rozšířit paměť, připojit tiskárna, modem. Ve Spojených Státech se Sinclair dohodl na spolupráci s Timexem a první "Volkscomputer" zaplavil trh. Řadu uživatelů se podařilo přesvědčit, že malá krabička s membránovou klávesnicí je vlastně to nejlepší, co si mohou přát. A to navzdory faktu, který jsme tu zmínili – tehdejší konkurence nabízela nepochybně více. Ovšem – také za mnohem více peněz.