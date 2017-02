Poprvé s GTX 1050Ti: herní notebook MSI GE72 7RE

Herní notebooky MSI se dlouhodobě řadí mezi nekompromisní herní stroje. MSI navíc velmi rychle nasazuje nové komponenty, a proto ani není divu, že první notebook v našem testu vybavený nedávno představenou grafickou kartou GTX 1050Ti nese značku MSI.

MSI GE72 7RE-045CZ Core i7-7700HQ ● GeForce GTX 1050 Ti 4 GB GDDR5 ● 16 GB RAM DDR4 ● 17.3" Full HD matný 120Hz ● 256GB M.2 SSD a 1TB HDD 7200ot, DVD±RW ● 802.11ac, Bluetooth ● Gb LAN, 2× USB 3.1 Gen 1, USB 3.1 Type-C, USB 2.0, HDMI, mini DisplayPort, 2× audio ● 52 Wh ● 42 × 28,8 × 3 cm ● 2,7 kg 41 990 Kč

Zaměření na hráče je v případě notebooků MSI příkladné. Pro někoho možná až moc důkladné. Herní klávesnici například chybí Windows tlačítko na levé straně, nebo použitý displej obětoval pozorovací úhly rychlosti. Místo častějšího IPS panelu je tam rychlý 120Hz TN displej.



Tvar notebooku si MSI drží už několik let.

Na herní notebook nabídne nezvykle velký úhel otevření displeje

Nová konfigurace modelu GE72 nemění staré známé šasi, ostatně jsme jej recenzovali už v roce 2015. Opět je základem plastové tělo s kovovým krytím okolí klávesnice a vnější strany displeje. Přiměřeně pevné tělo se výrazněji nekroutí, ale pochopitelně bude notebooku nejlépe na rovném stole. Ostatně s úhlopříčkou 17,3" se nepočítá s pravidelným přenášením. Vestavěná optická mechanika zhoršuje tuhost a pod tlakem se tu notebook prohýbá.



Tři stavové diody na přední hraně moc neruší. Silný zvuk zajistí přední reproduktory a basový na spodní straně. TN displej trpí hlavně pohledy zespodu, jinak se překvapivě drží

Rozvržení konektorů přesně cílí na hráče. Na pravé straně, kde většinou leží myš, je jen USB konektor a čtečka karet. Napájení pak řeší zahnutý konektor, takže ani ten nepřekáží. Vše zbývající je na levé straně, kde nikomu kabely překážet nebudou, Pro připojení monitorů poslouží HDMI nebo miniDisplayPort. Dva okruhy chlazení pak ústí na zadní straně. Vzhledem k úspornější generaci komponent se notebook nepřehřívá a i hluk chlazení je v rámci snesitelných mezí.



Tři tlačítka zapínají maximální otáčky chlazení, přepínají profily podsvícení klávesnice a zapínají počítač. Na touchpadu vadí zejména povrchová textura. Herní klávesnici chybí vlevo Windows klávesa

Herní klávesnice od Steelseries s numerickým blokem nabízí třízónové RGB podsvícení. Při hraní her se moc nepočítá s používáním touchpadu, takže ani moc nevadí, že použitý touchpad více sází na styl. Jeho povrch totiž připomíná broušený kov ladící s provedení okolí klávesnice, ale různá struktura ve vodorovném a svislém směru používání nepomáhá.



Nasávání ze spodní strany, dva výdechy na zadní straně. Původní konstrukce počítala s více topícími komponentami, takže moderní procesor a úspornější grafická karta jej netrápí

Protože stejné šasi MSI nabízí u celé řady konfigurací, zajímala nás především nová grafická karta GeForce GTX 1050Ti. Cenou notebook odpovídá starší konfiguraci s grafikou GTX 965M a výkon také kopíruje tuto starší kartu. V minulé generaci se více proslavila GTX 960M, kterou bude nahrazovat GTX1050. Při testování GTX 1050Ti se ukázalo, že tato karta se bude potýkat s prokletím, podobným jako GTX965M. Je rychlá, to bez debat, nedokáže ale nabídnout o tolik vyšší výkon, aby to odůvodnilo vyšší cenu.



Jen málo výrobců dokáže na pravou stranu herního notebooku dát tak málo konektorů. Přitom tam bude většinou při hraní položená myš

Při hraní her jsou dvě základní hodnoty frekvence snímků. Musíte stabilně překonat 30 snímků za sekundu, aby se hra viditelně netrhala. Další minimální hranicí je 60 snímků pro rychlé akční hry. Některým hráčům stačí 30 snímků a při hraní se kochají, jiní vyžadují vysoko nad 60 snímků pro okamžité reakce. GTX 1050Ti ale nenabídne o tolik vyšší výkon ve srovnání s GTX 960M, aby oslovila jinou skupinu. Míst 36 snímků za sekundu nabídne třeba 42. Je to rychlejší? Určitě, ale pro ty, kterým stačí 30, to velký přínos neznamená a ostatní, kdo stále vyžadují 60 snímků, stále ohrnou nos. Spíše to mírně zvýší rezervy, aby rychlost nepadala moc často pod trhající se hodnoty.

Naměřili jsme 3D Mark _ 256GB M.2 SSD



1 TB HDD

Ice Storm 76968 Cloud Gate 20906 Sky Diver 19145 Fire Strike 6179 Fire Strike Extreme 3301 PC Mark 8 Home OpenCL 3466 Home 3017 Creative OpenCL 4158 Creative 2946 Work OpenCL 5116 Work 3536 Unigine Heaven Výdrž Extreme 46,4 FPS film 3:12 Unigine Valley hra 1:02 Extreme HD 32,2 FPS kancelář 4:16

O to víc pak zamrzí, když zjistíte, že stejný počítač, ale vybavený grafickou kartou GTX 1060, je jen o tisíc korun dražší. Vyšší grafika už přitom nabídne podstatně lepší výkon, se kterým se přes 60 snímků dostanete i na vyšší detaily, navíc je už připravená na virtuální realitu. Pokud se vám tento počítač líbí, opravdu doporučím spíš zainvestovat do lepší grafické karty. Lepší grafika ale sebou nese i ústupky v podobně menší grafické paměti a poloviční velikosti SSD.



Který byste si vybrali? Větší disk se dá dokoupit, Grafika se po koupi mění hůř

MSI GE72 Je bezesporu notebookem navrženým přesně na požadavky hráčů. TN displej není z nejhorších a byť pozorovací úhly ze spodu nejsou úžasné, není to takový průšvih. Je to v prvé řadě herní displej, nic se na něm nemaže a 120 Hz dává velký prostor pro vertikální synchronizaci. Na hodnocení grafické karty Geforce GTX 1050Ti je z mého pohledu zatím brzy, musí si totiž nejdřív sednout ceny. Na trhu totiž najdete konfigrace se staršími grafickými kartami, které nyní půjdou s cenou dolů, ale jejich výkon není o tolik jiný. Současně cena GTX 1050Ti odpovídá novince. Uvidíme, kde se nakonec cena ustálí.