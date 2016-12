Největší události roku 2016: Posledních dvanáct měsíců v kostce

Březen

Třetí měsíc roku nám nabídl malou ukázku toho, co stroje běžně dokážou za pár desítek let, program AlphaGo totiž porazil špičkového hráče ve strategické hře go Lee Se-dola. Go nejsou matematicky relativně předvídatelné šachy, specialisté na umělou inteligenci se proto ještě loni domnívali, že dostatečně schopný softwarový hráč této hry se na scéně objeví až za několik let. Britská laboratoř Googlu DeepMind a její neuronová síť to ale dokázala už letos na jaře.

#AlphaGo came back from Game4 loss to beat Lee Sedol in the final game of the match → https://t.co/MbtYm64lhL pic.twitter.com/97FxE51eKc — Google (@Google) 15. března 2016

Co se ještě stalo v březnu? Zemřel první zaměstnanec a někdejší šéf Intelu Andy Groove a Twitter oslavil desáté narozeniny. A ještě jedná klíčová událost: Opera porušila tabu a do svého prohlížeče jako první integrovala blokátor reklam.