Nejdůležitější technologické produkty a novinky roku 2016

Vzhledem k tomu, že zvyšování rozlišení by ještě více zvýšilo nároky na výpočetní výkon, lze předpokládat rozšíření snímání očí pro přesné vykreslování pouze místa, kde skutečně ostříte a v rámci periferního vidění dojde ke zjednodušení grafiky pro ušetření výkonu. Celkově se tak dosáhne se stejným výpočetním výkonem mnohem lepšího zážitku a obrazu.

V prodejích si vede lépe HTC VIve, ale vzhledem k tomu, že k vysoké ceně je potřeba i výkonný počítač, je pokročilá virtuální realita jen pro majetnější. I proto se začaly objevovat specializované herny, podobně jako to bylo v době, kdy byly počítače drahé a dovolit si je mohl jen málokdo.

Do souboje se pustila i společnost Sony, která představila PlayStation VR pro vlastní herní konzoli PlayStation 4. Jedná se o levnější řešení, ale HTC Vive ani Oculus Rift se nevyrovná.

V přímém srovnání kvality zatím vyhrává nejdražší HTC Vive, který už od začátku vsadil na velmi přesné laserové snímání polohy helmy i dvou ovladačů přímo v balení. Oculus VR oproti tomu přidal ovladače do ruky až v průběhu roku a za příplatek.

Po dlouhém čekání byly tento rok konečně představené nové grafické karty, jejichž čipy byly vyrobené novou 14nm/16nm technologií. Masivní úspěch zaznamenala Nvidia, která vlastní karty představila jako první a podepsalo se to i na skvělých finančních výsledcích.

Google TPU pro akceleraci umělé inteligence

V polovině roku se Google pochlubil tím, že si pro vlastní potřeby vyvinul vlastní specializovaný procesor TPU – Tensor Processing unit, který slouží pro akceleraci frameworku pro hluboké neuronové sítě. Google díky tomu porazil nejen prvního člověka ve hře Go!, ale také efektivně z pohledu rychlosti, ceny a spotřeby zpracovává obrovské množství dat v datacentrech, které je nutné chytře analyzovat umělou inteligencí.

Google uvolnil Framework TensorFlow jako open-source, takže se nelze divit, že už teď je tento Framework nejpopulárnější na světě a lze předpokládat, že rozdíl se oproti ostatním bude ještě více zvětšovat.



Google TPU v podobě karty, která je určená do serverů a datacenter

Vlastní hardwarový akcelerátor bude určitě výhodou pro Google, otázkou je, jestli poskytne tuto akceleraci i dalším vývojářům, například v rámci cloudového balíčku. Znamenalo by to problém právě například pro Nvidii, protože by se snížila poptávka po grafických čipech a jejich využití pro zpracování dat pro umělou inteligenci.