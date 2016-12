Nejčtenější články roku 2016 a čísla ze zákulisí

Konec roku už tradičně patří souhrnům toho nejčtenějšího na Živě.cz a několika zajímavým statistikám. O co jste tedy letos u nás měli největší zájem?

Pět nejčtenějších článků roku 2016

Jak vidno, s přehledem vítězí články s číslovkou na začátku. Zajímaly vás tedy výběry a seznamy všeho možného. A jakou návštěvností se takový nejčtenější článek může pochlubit? Skoro jako Brno.

Pět nejčtenějších bleskovek roku 2016

Hlavním pilířem Živě.cz jsou však krátké a spíše zpravodajské bleskovky, které informují o zajímavostech ze světa IT, ale nemusí jít příliš do hloubky. V každé takové zprávičce však zpravidla nechybí alespoň jeden zdroj na podrobnější čtivo.

Nejvíce vás zaujal Google, zrádná USB klíčenka, která spálí počítač, letní pokémoni a nakonec to nejdůležitější... Smrt.

Kolik toho vlastně napíšeme?

Píšeme toho ale mnohem více – vždyť u nás každý měsíc vydáme několik set bleskovek a podrobnějších článků. Je to pěkná hromada písmenek – vždyť jen v takovém říjnu každý z brněnské redakce naťukal na klávesnici nejméně 100 000 znaků. Co do rozsahu textu tedy Jakub, David, Standa a Karel každý měsíc napíše prakticky jednu diplomku. Tomáš zajišťuje především výrobu videa nejen pro Živě.cz, ale i pro naše další brněnské weby.

A aktivní jste i vy pod našimi články. Během oněch modelových třiceti říjnových dnů se totiž pod bleskovkami a články objevilo více než 3 000 komentářů. A my vaši diskuzi vítáme, protože je většinou věcná, pomáhá ostatním a přináší třeba nové poznatky a pohledy k tématu.

24 let zhlédnutého videa

Jak už jsme napsali výše, nedílnou součástí Živě.cz jsou vedle bleskovek a článků také videa. Každý víkend připravujeme již dlouhé roky Zprávy Živě a nedělní videoblog Týden Živě, který letos na podzim oslavil 400. vydání.

Pak tu jsou ale další desítky a stovky videorecenzí a doprovodných šotů v článcích. Od léta 2008 jsme na YouTube publikovali přes dva tisíce videí a jen za letošní rok jste jejich sledováním strávili neskutečných 24 let a 296 dnů. Na to, že nejsme youtubeři, to není vůbec špatné. Skoro pětina diváků pocházela ze Slovenska a odvahu ke zhlédnutí našich ospalých tváří sebralo 5,8 % žen.

Nejvíce diváků si letos našlo video, které jsme nicméně publikovali už před dvěma lety. Stejně jako mnohé naše články jsou totiž některá videa opravdu nadčasová. Třeba Tomášův návod na sestavení PC.

Děkujeme za váš zájem i konstruktivní kritiku, která nás posouvá vpřed, a těšíme se, o čem všem budeme psát zase v roce 2017.