Microsoft vypustil jarní upgrade Windows 10. Desítky to potřebují, začínají totiž stagnovat

Microsoft se minulý týden pochlubil s tím, že jarní aktualizace Windows 10 Creators Update zamíří k domácím uživatelům 11. dubna. Tato informace ale není úplně přesná. Před polovinou dubna se sice objeví nová velká verze Windows v aktualizačním systému, pokud se vám však nechce čekat až do příštího úterý, můžete přejít už v nadcházejících hodinách.

Jak je to možné? Microsoft opět a už oficiálně nabídl ke stažení aktualizační utility, a Creators Update si tak může stáhnout každý z vás.

Samotný upgrade je poměrně jednoduchý, provede vás skrze něj sama aplikace, a po několika desítkách minut se systém restartuje do nového. Veškeré nastavení, osobní data i nainstalované programy samozřejmě aktualizace zachová. Ostatně zkusili jsme to sami minulý týden, když byla utilita krátce k vidění na serverech Microsoftu.

Druhou možností, jak přechod urychlit, je přechod do programu betaverzí. Ale nebojte se, na počítač vám rozhodně nedorazí žádná polofunkční verze plná chyb. Vedle aktualizačních kanálů Fast a Slow totiž program Windows Insider pamatuje ještě na aktualizační kanál Release Preview. Skrze něj na počítač dorazí zkušební verze krátce před tou finální. Takže je to taková beta-nebeta, na které si Microsoft testuje samotný proces upgradu. Formálně se už jedná o finální verzi a ke změně by došlo jen v případě, pokud by právě v tomto testu došlo k nějakému neočekávanému problému. Přesně k tomu slouží Release Preview.

Je to k nevíře, ale Windows 7 podle NetMarketShare rostou

Microsoft nový upgrade potřebuje jako sůl, podle některých globálních statistik tržních podílů totiž Windows 10 začínají stagnovat a potřebují zase nějaký čerstvý elektrošok. Windows 7 naopak mírně rostou. Tak tomu je přinejmenším podle NetMarketSharu, který v lednu přisoudil Windows 7 47,2 % trhu a v březnu 49,42 %.

Sedmičky tak díky vývoji v prvním čtvrtletí smazaly přirozený úbytek uživatelů v průběhu loňského roku a jsou na tom dnes paradoxně lépe než v dubnu 2016.

Kdo je viníkem, když se již Sedmičky běžně neprodávají? Firmy. Ty firmy, které modernizují svoji počítačovou výbavu, zbavují se Windows XP a Windows Vista, nicméně cílem často bohužel není aktuální systém Windows 10, ale právě Windows 7.



Přestože jsou Sedmičky nejpopulárnějším desktopovým systémem, jejich základní podpora skončila už před dvěma lety. Nyní jsou v režimu rozšířené podpory, která se omezuje jen na kritické bezpečnostní záplaty.

Oficiální podpora Windows 7 Service Pack 1 přitom skončila už před dvěma lety a ta rozšířená – bezpečnostní – vyprší 14. ledna 2020. Firmy, které dnes přecházejí pět minut po dvanácté na Windows 7, tedy budou v dohledné době absolvovat aktualizační kolečko zase znovu.

Windows na Živě.cz Jaké verze používají naši čtenáři? Podívali jsme se do redakčního Google Analytics. Na prvním místě jsou s přehledem Windows. Následuje Android a iOS, Mac OS a Linux. Ostatní platformy jen paběrkují. Z hlediska jednotlivých verzí Windows nás nicméně překvapila pozice Desítek. Na Živě.cz přešla na čerstvou verzi redmondského systému silná většina z vás. Sedmičky používá už jen třetina.

Operační systémy čtenářů Živě.cz v březnu 2017

Windows 10 podle NetMarketShare stagnují

Pokud Windows 7 rostou, kde vlastně berou drahocenná tržní procenta? Samozřejmě ve vodách Windows XP, které mají i několik let po definitivním ukončení podpory slušných 7,44 %. To je mimochodem dvakrát více než jablečný Mac OS, který se podle NetMarketSharu může pochlubit 3,22 %.

Je to opravdu zvláštní. Jistě, Windows XP mohou samozřejmě skvěle sloužit dál na mašinách, které nejsou připojené k internetu – proč by ne? Ale internetové statistiky tržních podílů pochopitelně měří jen operační systém surfařů – tedy počítače připojené do internetu. V tomto ohledu je více než sedmiprocentní globální podíl XPček opravdu docela smutný, i nezkušený hacker-začátečník totiž na webu najde celý zástup funkčních návodů, jak roky neaktualizovaný systém docela snadno zkompromitovat.

Přesně na těchto sedm tržních procent se těšily Desítky. Ty přitom podle zmíněné analytické služby od loňského léta stagnují a přešlapují na místě. Od srpna nabraly jen něco málo přes dvě procenta a zpomalení je patrné i v grafu.

Co se stalo v tomto případě? Zdá se, že za vše může změna politiky Microsoftu, který první rok po uvedení Windows 10 všem nabídl bezplatný upgrade ze starších verzí OS. Tato nabídka ale formálně skončila právě s příchodem výroční aktualizace a ruku v ruce s tím opadl i zájem.

Tedy, abychom Desítkám nekřivdili, rostou samozřejmě dál, je to však už jen přirozený růst, který kopíruje aktuální trend menšího zájmu o nové počítače, a tak pochopitelně není tak patrný jako dříve.

Stručně řečeno, pokud už nekupujeme nové počítače tak často jako dříve a nerozpadnou se nám po první zimě, je pochopitelné, že i méně často obměňujeme jejich softwarovou výbavu včetně operačního systému, který zpravidla ve formě OEM licence dorazí na nové mašině.

Ostatní analytické služby nejistotu částečně potvrzují

No dobrá, ale nemůžeme přece dělat ukvapené závěry na základě čísel jedné jediné analytické služby, viďte? Proto jsme se podívali ještě na StatCounter. Ten používá trošku jinou metodiku a podobně jako polský Gemius a jeho služba Rankings.cz, kde najdete statistiky tuzemských surfařů, počítá tržní podíly spíše než podle unikátních surfařů pomocí pageviews a tedy počtu zobrazených stránek s měřícím kódem.

To znamená, že pokud by byla skupina uživatelů Windows 10 během surfování aktivnější než ti, kteří mají na počítači třeba Windows XP, mohly by mít Desítky podle StatCounteru větší podíl než XPčka, i kdyby oba operační systémy používal stejný počet surfařů.

Právě pro tuto metodiku se v minulosti StatCounter potýkal s kritikou, ačkoliv se bránil, že jeho algoritmy tuto skutečnost zohledňují a hlavně, pokud služba měří aktivitu dostatečného množství surfařů, jedná se už o reprezentativní čísla a určitá specifika daných platforem to zhladí. Na stranu druhou, fakt, že majitelé počítačů s Windows 10 surfují více než ti, kteří mají na mašině třeba zrovna Windows XP, je vlastně docela pochopitelný, stejně jako bude pochopitelné, že majitel nového vozu spíše najede více kilometrů než ten, který má ve své garáži opečovávaného veterána.

V každém případě, i přes odlišnou metodiku StatCounter víceméně potvrzuje trend. V jeho případě sice Windows 7 bez přestávky mírně klesají a Desítky naopak neohroženě rostou, je zde však naprosto zřetelný bod zlomu – loňský srpen, kdy Microsoft oficiálně ukončil onen bezplatný upgrade a na trh vtrhly Windows 10 Anniversary Update.

Kdyby k onomu zlom nedošlo a Windows 10 podle StatCounteru rostly jako dříve, touto dobou by už na tom byly lépe než Windows 7. Tak je tomu ale jen na vyspělých trzích. Třeba zrovna v České republice a i u nás na Živě.cz.

Microsoft se bude muset snažit a hledat cesty k monetizaci

Microsoft má tedy před sebou s příchodem jarní aktualizace nelehký úkol. Před dvěma lety si stanovil smělý cíl, když oznámil, že chce dostat Windows 10 na miliardu zařízení. Zatímco v roce 2015 se to jevilo jako docela reálný plán, zpomalení tržního růstu v posledním půlroce tuto metu posunulo možná i o nějaký ten rok.

Na stranu druhou, pokud Microsoft vyrukoval s marketingem „Windows 10 navždy,“ jednou se té miliardy dočká, protože se staré mašiny s Windows 7 jednoduše rozpadnou na prvočinitele. Do té doby ale bude muset vyřešit jednu docela složitou rovnici o hromadě neznámých:

Trh s novými počítači zpomaluje

Téměř na polovině počítačů běží Windows 7

Na té druhé pak Windows 10

Většina uživatelů Windows 10 získala systém bezplatným upgradem

Windows Store obsahuje jen stopové množství aplikací, za které by byl rozumný člověk ochoten utrácet těžce vydělané peníze

Hudební a filmový Store je dostupný jen na některých trzích

Kruciální otázka: Jak tyto domácí uživatele sakra monetizovat?

Ostatně, vidím to i sám na sobě. Doma mám poměrně starý notebook z roku 2010. Rozšířením RAM na 8 GB a výměnou plotnového disku za SSD jsem však jeho životnost ještě o nějaký ten pátek prodloužil. Hlavně díky tomu, že v nitru tepe tehdejší Core i5.

V ceně notebooku byla licence Windows 7 OEM. Sedmičky jsem o pár let později s příchodem Windows 8 nahradil zvýhodněným upgradem za pár stovek. A od té doby rok co rok bezplatně aktualizuji na vyšší a vyšší verzi Windows.



Windows Store měl být podobně jako na Androidu monetizační kanál pro systém distribuovaný zdarma. Je však docela složité vyčmuchat aplikaci, která by si zasloužila naše peníze. Snad jen hry.

Na Windows Storu jsem si pořídil všeho všudy pět aplikací dohromady snad za dvě stovky. Suma sumárum, na hospodářských výsledcích Microsoftu jsem se za posledních sedm let podílel asi 20 dolary, přestože jsem od té doby vystřídal tři legálně držené operační systémy Windows 8.0, 8.1 a nyní Windows 10. Kdyby se tak choval naprosto každý, ekonomičtí stratégové v Redmondu by se asi hodně zapotili.

Jelikož situace na trhu s PC mluví zcela jasně, takových jako jsem já, bude přibývat, protože kvalita počítačů dosáhla takového stupně, že nám prostě stačí. Výrobci se dostali do pasti technologického rozvoje a ruku v ruce s nimi i dvorní dodavatel operačního systému.



Prodeje počítačů ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku podle IDC. V meziročním srovnání se jich prodalo opět méně, ačkoliv IDC mluví o postupné stabilizaci.

Naštěstí tu ale máme onu podnikovou scénu, která je stabilním tahounem poptávky, oněch bezmála padesát procent počítačů s Windows 7, které z velké části tvoří právě firmy, jsou tedy pro Microsoft i výrobce darem z nebes. Dříve, či později totiž svůj počítačový park přeci jen modernizují a pravděpodobnost, že si znenadání vyberou jinou platformu než Windows, se limitně blíží nule (ačkoliv by si to takový Red Hat, Canonical a další přirozeně přáli).