Kodi se chce zbavit pirátů a warezu. Pomůže mu DRM?

Populární softwarové domácí kino Kodi (dříve XBMC) je v nelichotivé pozici. Komunita filmových a seriálových fanoušků jej miluje, Kodi totiž běží téměř na všech platformách a z hromady videosouborů na disku udělá takový malý domácí Netflix.

Dohledá filmové plakáty, popisky, titulky, takže soubory s názvy typu Hacksaw.Ridge.2016.720p.BluRay.x264-[YTS.AG].mp4 rázem získají punc zcela legitimního videa, ačkoliv je znalému oku už na první pohled zřejmé, že se jedná o warez.

Kodi je jeden z nejlepších přehrávačů seriálového a filmového warezu a to nejen pro důvody zmíněné výše, ale i kvůli tomu, že je rozšiřitelné o hromadu doplňků, které umožní přímé streamování z nejrůznějších pirátských doupat a úložišť české Ulož.to nevyjímaje.

Kodi nechce warez

O to větší podiv může budit pohoršení samotné XBMC Foundation, která open-source kino vyvíjí. Její představitelé totiž proti warezu aktivně vystupují a bojují třeba proti prodejcům, kteří Kodi vybavené pirátskými doplňky instalují do malých hardwarových přehrávačů a prodávají jako zcela legální filmový set-top-box.

Stejně tak se pokoušejí autoři Kodi aktivně přesvědčovat majitele autorských práv, že jejich domácí kino pirátství rozhodně nepodporuje a přehrávač samotný stojí na zcela neutrální půdě. Ruku na srdce, je to poněkud děravá obhajoba, těžko si totiž představit legálně/eticky nabitý filmový obsah určený právě pro Kodi.

Leda snad, že byste ve velkém nahrávali pořady z televize, nakupovali DVD a Blu-ray nosiče a po večerech je na svých počítačích převáděli do patřičných videoformátů, případně nakupovali filmy v těch několika málo prodejnách, které umožňují stažení zakoupeného filmu bez DRM.

Troufám si tvrdit, že drtivá většina fanoušků Kodi do něj láduje obsah z obvyklých pirátských doupat a torrentů, čili pozice samotného vedení Kodi, které tomuto postupu vychází vstříc, je lehce pokrytecké.

Kodi chce DRM a touží být Netflixem

Přesto však XBMC Foundation alespoň podle TorrentFreaku chystá změny, jak s některými piráty zatočit. Na stole byla hromada možných scénářů včetně aktivní blokace některých warezových doplňků, vzhledem k open-source podstatě Kodi by ale taková blokace pochopitelně nemohla nikdy fungovat. Autoři doplňků by jejich kód upravili, anebo by přirozeně vznikla odnož samotného Kodi, která by podobný mechanizmus prostě neobsahovala.

Pak je tu boj proti komerčním prodejcům zmíněných krabiček s předinstalovaným Kodi. Ten je docela pochopitelný, šedá zóna internetu a multimediálního byznysu se totiž přiživuje na práci někoho jiného.

Hlavní zbraní Kodi proti pirátům však má být podle prezidenta XBMC Foundation Nathana Betzena něco jiného a vlastně mnohem přirozenějšího: podpora legálního obsahu.

Betzen chce přesvědčit autorské svazy, aby daly kontroverznímu Kodi požehnání a proměnily jej v další Netflix. Jinými slovy, Betzen chce na svoji multimediální platformu dostat poskytovatele legálního obsahu, a proto v XBMC Foundation přemýšlejí o podpoře DRM.

Představa, že by však měl XBMC jakousi dvojí chameleonskou tvář, je přinejmenším bizarní. Optikou majitelů práv by totiž bylo asi jen těžko představitelné, kdyby domácí kino umožňovalo na jednu stranu pirátské sledování jejich díla a zároveň to legitimní.

Ostatně, je to to samé, jako by takový Netflix vedle klasického předplatného nabízel i bezplatnou verzi, která by obsah streamovala z warezových úložišť.

Těžko tedy říci, jakým směrem se Kodi nakonec vydá, pokud by se však chtělo nadobro zbavit pirátů a warezu, muselo by ve své současné podobě zaniknout. Nové a warezu zbavené Kodi by pak v komunitě jen těžko hledalo stejnou přízeň jako to současné.