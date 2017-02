Jak spolehlivé jsou pevné disky? Pokazí se každý padesátý kus, nejlepší je Hitachi

Plotnové disky po příchodu úložišť typu SSD do jisté míry změnily svoji roli. Počítá se s nimi především jako s velkokapacitními odkladišti dat ať už do stolních sestav, serverů nebo domácích síťových úložišť. V případě desktopů je to potom komponenta, která může mít při poruše na svědomí ztrátu dat a na její spolehlivost by tedy měly být kladeny maximální nároky. Měřením této vlastnosti se dlouhodobě zabývá společnost Backblaze, která tento týden vydala souhrnné statistiky spolehlivosti disků za rok 2016.

72 tisíc disků

V tradičních testech pevných disků, které běžně publikují specializované hardwarové weby, najdeme zpravidla jejich výkon vyjádřený rychlostmi zápisu a čtení, hlučnost nebo příkon. Žádná z redakcí však nemá takové podmínky, aby mohla prověřit u jednotlivých modelů spolehlivost, která by při výběru této komponenty měla hrát důležitou roli.



Backblaze provozuje datacentra, jimiž za loňský rok prošlo 72 tisíc kusů pevných disků

(foto: Backblaze)

Backblaze je firmou, která provozuje svoje datacentra pro následný pronájem a k dispozici tak má velký počet vzorků pevných disků. S nutnou analýzou, která je potřebná pro optimalizaci chodu svých úložišť se k naší radosti každé tři měsíce dělí v podobě blogového příspěvku a my tak máme představu o spolehlivosti v rámci kapacit, výrobců i jednotlivých modelů.

Ještě, než se dostaneme k samotným číslům, se můžeme podívat také na prostředí, v jakém jsou disky provozovány. Firma si staví vlastní systémy nazývané jako Backblaze Vault, kdy nově každá taková skříň obsahuje 1 200 pevných disků rozdělených do dvaceti šuplíků po šedesáti discích s kapacitou 8 TB. Celková kapacita tohoto datacentra je tedy 9,6 petabajtů.



Jeden šuplík s 60 disky o kapacitě 8 TB. Takových je v jedné skříni zavřených 20 celková kapacita je tedy 9,6 PB (foto: Backblaze)

Zároveň má ale Backblaze v chodu i starší systémy, kde byly disky uspořádány v šuplících po 45 kusech a obsahovaly disky s menší kapacitou. Datacentrum si můžete prohlédnout na videu:

Vzhledem k použití v náročném prostředí, kdy jsou disky vměstnány do menších prostorů a uloženy ve vertikální poloze, nemusí být statistiky totožné s těmi, které bychom dostali při měření v domácím prostředí. Zároveň jsou ale všechny disky provozovány ve stejném prostředí, a tak je srovnání maximálně objektivní.

8 TB od Seagate

Součástí shrnující analýzy roku 2016 od Backblaze je zároveň statistika za poslední tři měsíce předchozího roku, jež bychom neměli opomenout právě z důvodu zmíněného v předchozí kapitole – nasazení osmiterabajtových disků.

Společnost si vybrala pro svoje datacentra model Seagate ST8000DM002, jehož cena se v českých e-shopech pohybuje kolem 8 800 korun. Těchto disků provozuje Backblaze přes 8 600 kusů a za období od 1. října do 31. prosince vykázalo chybný chod celkem 30 kusů, což činí poruchovost 1,65 %. Do té přitom není započítáván pouze počet porouchaných disků, ale také staří disků. Tímto číslem se Seagate dostal pod průměr, který se standardně pohybuje nad hranicí dvou procent.



Spolehlivost disků za třetí čtvrtletí loňského roku. Od října byly poprvé nasazeny disky Seagate s kapacitou 8 TB (zdroj: Backblaze)

V menších počtech kusů potom Backblaze testoval i disky s kapacitou 8 TB od HGST (Hitachi), konkrétně model HUH728080ALE600. V tomto případě se jedná o disk za cenu kolem 12 tisíc a z testovaných 45 kusů nevykázal po tříměsíčním provozu chyby žádný z nich.

Je však třeba říct, že u disků s podobným počtem provozovaných kusů přesnost statistiky značně pokulhává. Pokud z několika desítek disků smolně selžou 3 kusy, podíl vadných kusů už bude značný, výpovědní hodnota o celkové spolehlivosti však bude mizivá.

Hitachi nejspolehlivější

Nyní se konečně dostáváme k celkovým statistikám za rok 2016, z nichž se budeme zaměřovat primárně na disky, které Backblaze využívá v počtu vyšším než několik desítek. Největší zastoupení má v analýze kategorie disků s kapacitou 4 TB. Najdeme zde především model Seagate ST4000DM000 v počtu větším než 34 tisíc kusů. Jeho poruchovost přitom činí 2,77 %, což není zrovna malé číslo.



Celkové statistiky poruchovosti disků za rok 2016. Všimnout si můžete například rozdílu spolehlivosti mezi 4TB a 8TB disky Seagate (zdroj: Backblaze)

Jako spolehlivější se ukazují disky vyráběné společností HGST, kdy Backblaze využívá řady Hitachi HDS5C404 a HMS5C404. Tady se poruchovost pohybuje kolem půl procenta a z více než 19 tisíc disků muselo být po poruše vyměněno 76 kusů.

Bohužel Backblaze ve svých datových úložištích nepoužívá ve větší míře disky WD, které se v tuzemských e-shopech těší stabilní oblibě. Ve statistice tak najdeme více zastoupený pouze dosluhující model WD30EFRX, u něhož se ale stáří pohybuje kolem 30 měsíců nepřetržitého chodu. Z počtu asi jedenácti stovek kusů muselo být 35 měněno a chybovost se tak pohybuje kolem 3,27 %.

Spolehlivějších 8 TB

Ze souhrnné statistiky za loňský rok si můžeme odnést především informaci, že se diskům Seagate podařilo napravit pošramocenou reputaci, kterou získaly s předchozími 4TB a především 3TB modely. I podle Backblaze je aktuálně používaný model ST8000DM002 nejspolehlivější od tohoto výrobce, který byl v jejich datacentrech použit.



Spolehlivost disků podle kapacity a výrobců (zdroj: Backblaze)

U velmi nízké poruchovosti disků Hitachi potom musíme upozornit také na jejich optimalizaci pro chod v podobně náročných podmínkách, která je však vykoupena vyšší cenou – u nejpoužívanějšího modelu v racích Backblaze je to téměř 8 tisíc korun bez daně za disk s kapacitou 4 TB.

