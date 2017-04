Jak by měly vypadat příští Windows? Designéři si pohráli s futuristickým prostředím Neon

Zkraje roku unikly na internet snímky konceptu nového uživatelského rozhraní Windows, které tak trochu připomínaly jablečný MacOS a vzdáleně i někdejší Aero z Windows Vista a Sedmiček. Koncepce dostala jméno Project Neon, a přestože Microsoft těch pár obrázků a video prakticky nekomentoval, internetem se začala šířit šuškanda, že Neon určitě dorazí už letos na podzim v rámci dalšího balíku vylepšení.

Těžko říci, jaká nakonec bude pravda – jestli Neon někdy opravdu dorazí, jak se nakonec bude lišit od lednové ochutnávky a zdali to bude už teď na podzim (to by byl v mnoha směrech šibeniční termín), komunitu designérů na jejich doupěti Behance však nejspíše políbila múza, katalog se totiž začal plnit jejich vizí, jak by měl Neon vlastně vypadat.

Nejprve si připomeňme, jak vypadal samotný oficiální Neon.



Koncepce Neon. Mohl by takto vypadat příští Windows? Těžko říci.

Jak vidno, koncept nového prostředí opět používá spartánský design Desítek bez zbytečných pentliček, mnohem více však pracuje s transparentností a rozostřením. Právě v tom trošku připomíná Aero. Zároveň se zdá, že Microsoft opět zesílil stínování, aby byly překrývající se okna lépe rozlišitelná.

Neon Desítky vylepšuje, ale rozhodně nemění jejich filozofii. Základem je tedy opět plocha a hlavní panel s nabídkou Start. Spíše se jedná o jakési dopracování toho, co Desítky začaly, a co bychom mohli nazvat jakousi fúzí moderního designu Windows 8.x a klasického desktopu éry Windows 7.

Windows 10 Project Neon Concept

Tak a teď se už pojďme podívat, jak základní Neon rozpracoval třeba Andi Shi, který na počátku dubna umístil na Behance svůj návrh Windows 10 Project Neon Concept.



Neoficiální Windows 10 Project Neon Concept od designéra jménem Andi Shi a jeho vize podoby nového Průzkumníku

Andiho návrh pracuje se zcela novou sadou ikon, což je patrné třeba v Průzkumníku. Microsoft sice v posledních letech přepracoval ikony Windows, ovšem nebyl v tomto případě až tak radikální jako u moderních aplikací. Průzkumník tedy nadále vypadá zcela jinak než jakákoliv moderní aplikace – třeba přeinstalovaný Pošta.

Andiho koncept proto podobně jako Neon pracuje se zcela přepracovaným správcem souborů, který již toho klasického připomíná jen základním rozvržením.



A takto by zase mohl v představě designéra vypadat Poznámkový blok

Designér si pohrál i s evergreenem všech Windows – Poznámkovým blokem. Ten jeho není pouze prázdné textové okno s textovým menu, získal totiž jednoduchou lištu s nástroji.

Koncept One Windows for All devices

Doslova před pár dny se pak svým zpracováním původního Neonu pochlubil i designér Nadir Aslam, který se naopak pokusil prolnout jedno grafické prostředí napříč form-faktory. Jeho návrh One Windows for all Devices tedy ukazuje, jak by mohl Neon vypadat na telefonech, tabletu i klasickém počítači, který ovládáme klávesnicí a myší.

Asi nejzajímavější vychytávkou Aslamova návrhu je zakomponování oblíbených kontaktů přímo do hlavního panelu. Trošku to připomíná nový adresář, který měl být podle původních plánů součástí jarní aktualizace Creators Update, Microsoft však nakonec vývoj odložil.

Podoba Windows je v každém případě věčné téma a komunita kreativců již mnohokrát dokázala, že je ve svých vizích odvážná – občas až příliš, Behance a další komunitní katalogy jsou totiž plné návrhů, jak by mělo vypadat grafické rozhraní nejrozšířenějšího desktopového systému na světě.

Jak si tedy další designéři představují ideální podobu samotných Desítek nehledě na Project neon, najdete v galerii v úvodu článku. Je to správný směr, nebo je nakonec mnohem střízlivější přístup Microsoftu to pravé ořechové? Pochlubte se nám i ostatním v diskuzi pod článkem.