I Ubuntu může být hezké. Předělali jsme ho do podoby macOS

A podobně jako u Windows je i v případě Ubuntu oblíbenou kratochvílí přestavba systému na macOS. My jsme si ji vyzkoušeli inspirováni postupem zveřejněným na webu Omgubuntu . Teď vám ukážeme, jak na to a jak vypadá výsledek.

Instalace tématu probíhá velmi jednoduše. Po rozbalení stažených balíčků zamiřte do složky Home , kde zobrazte skryté položky – nejrychlejším způsobem je klávesová zkratka Ctrl + H . Pokud zde nenajdete složku .themes , vytvořte ji. Právě do ní následně zkopírujte rozbalený obsah staženého vzhledu.

Jablečné ikony

Nyní máme do macOS přebarvené systémové nabídky a všechna okna v Ubuntu. Jako pěst na oko ale působí výchozí vzhled ikon, který musíme předělat do nového stylu. K tomu využijeme balík ikon s názvem La Capitaine. Podobně jako u vzhledu nejde o stoprocentní klon ikon z jablečného systému, ale podoba je maximální. Balík nahradí jak běžné systémové ikony, tak ikony nejznámějších aplikací.



Modré ikony složek - jedno z rozpoznávacích znamení macOS; nyní i v Ubuntu

Instalace je podobně jednoduchá jako v případě celkového vzhledu. Opět zamiřte do složky Home a zde najděte, případě vytvořte novou složku .icons. Obsah staženého archivu do ní rozbalte a přesuňte se do nástroje Tweak Tool. Tady opět zamiřte do nabídky Appearance, kde najdete položku Icons, kterou stačí přepnout na právě nainstalovaný La Capitaine.