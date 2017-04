Hodně odvážný koncept: takto si designéři představují modulární Mac Pro

Apple na začátku dubna prostřednictvím pěti vybraných novinářů vyslal do světa zprávu, že vyvíjí zbrusu nový Mac Pro. Ten aktuální, ve tvaru odpadkového koše, byl prý chybou a největším nedostatkem je absence jednoduchého upgradu. Proto by další generace, již uvede Apple na trh pravděpodobně příští rok, měla být modulární a vyměnit půjdou všechny důležité komponenty. Toho se chytli designéři ze studia Curved a zveřejnili svoji představu o modulárním Macu Pro.

Jeho hlavní rysy nejsou nepodobné starším modelům Macu mini, jen jej navrhli jako vertikální skříň. Na přední straně by se podle designérů měl nacházet dotykový panel, který by sloužil pro aktivaci nejdůležitějších funkcí nebo zobrazení údajů o počítači. Zároveň zde najdeme senzor Touch ID pro zabezpečení a odemknutí stroje pomocí otisků prstů.

Nejzajímavější je však způsob, který byl zvolen pro výměnu komponent – celé bočnice jdou vyklopit, čímž se odhalí prostory pro grafiku, RAM, SSD nebo základní desku s procesorem. Do návrhu od Curved by se měly namačkat dvě grafické karty s tradičním dvouslotovým designem a stejně tak dva běžné disky SSD. Miniaturní deska ve spodní části počítače je vybavena běžnou paticí, takže by uživatelé mohli měnit rovněž procesor.

Jediným prvkem, který si designéři vypůjčili z aktuální generace Macu Pro je fyzický přepínač, který odemkne bočnice pro jejich vyklopení. Apple podobným způsobem rovněž z počítače umožňuje sejmout celý kryt.

Na zadní straně potom nechybí pořádná dávka konektorů – 4× Thunderbolt 3 s konektorem USB-C, 4× USB 3.1, 4× mini DisplayPort, LAN a HDMI. Nechybí zde ani konektor pro připojení napájecího kabelu, tudíž návrh počítá s integrovaným zdrojem. Jak ale dokazuje současný Mac Pro, Apple umí vyrobit malé a výkonné zdroje, které by šly napasovat do menších rozměrů.

Vedle modulárního Macu Pro potom návrháři z Curved vytvořili i vysněnou podobu nového monitoru, jenž Apple taktéž přislíbil. Najdeme u něj především velmi tenké rámečky a výrazné zakulacení rohů. Na zadní straně nechybí čtveřice kontorů USB-C, které by měly sloužit jako samotný grafický vstup a zároveň jako USB hub.