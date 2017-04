Galerie: Novinky ve Windows 10 Creators Update. Jsou to drobnosti, ale užitečné

Nainstalovali jsme Windows 10 Creators Update a zjistili, co je v něm nového. Obraz vydá za tisíc slov, a tak jsme připravili komentovanou galerii.

Klepněte na první obrázek a přepínejte mezi nimi doleva a doprava.

Vylepšená nabídka Start

Creators Update přináší drobná vylepšení nabídky Start. Můžete skrýt seznam se všemi nainstalovanými programy a také seskupit dlaždice/zástupce do jakýchsi složek.

Herní panel a herní režim

Jarní aktualizaci by měli ocenit všichni počítačoví hráči se slušným hardwarem, v Nastavení totiž přibyla nová sekce Hraní, která přebírá některé funkce z aplikace Xbox. Umožní nahrávat a streamovat plochu, ale je tu herní režim, který utlumí všechny ostatní operace na PC, aby zbylo co nejvíce RAM a CPU právě pro hru. To dřívější verze Windows neuměly.

Antivir, firewall a rodiče v jednom

Předinstalovaná antivirová ochrana Defender má v jarní aktualizaci zcela nové rozhraní a integruje v sobě také síťový firewall a nastavení pro rodiče, kteří budou chtít dohlížet na své ratolesti.

Chytrý koš, sdílení obrazovky a přístup na cizí PC

V moderní aplikaci Nastavení můžete povolit inteligentní koš, který bude automaticky mazat soubory v koši i další nepotřebné soubory, aby byl systém stále čistý. Windows 10 také umožňují sdílet obrazovku a přistupovat na cizí počítače.

Noční osvětlení

Pokud patříte mezi fanoušky drobného programu F.lux, který večer změní barevný tón monitoru, abyste neměli tak unavené oči, nyní tuto funkci zvládnou přímo Windows. Můžete tedy nastavit odstín, do kterého se zbarví celá Windows, a noční režim se pak aktivuje buď ve stanovený čas, anebo automaticky podle času západu a východu Slunce.

Minimální režim

Další novinkou Windows 10 Creators Update je Minimální režim pro moderní aplikace z Windows Storu. V podstatě se jedná o picture-in-picture, kdy se program zmenší do malého okna stále nahoře. Minimální režim se tedy hodí pro multimediální aplikace a videopřehrávače, které jej ale musejí podporovat. Zatím to umí předinstalované Filmy a TV pořady.

Dynamický zámek

Pokud v počítači zapnete Bluetooth, můžete s ním spárovat svůj telefon. Když se pak s mobilem v kapse vzdálíte od počítače a přeruší se spojení, Desítky jej zamknou, tedy v podstatě vyvolají WIN+L. Microsoft této novince v češtině říká Dynamický zámek a najdete jej v moderní aplikaci Nastavení v sekci Účty/Možnosti přihlášení.

Edge

Hromady novinek se dočkal i Edge. Opět o něco lépe podporuje webové technologie (WebRTC 1.0 aj.), takže v HTML5Testu dosáhne skóre 473 bodů (dosavadní verze z Anniversary Updatu měla 458 bodů). Edge se ale také mění v univerzální čtečku. Zatímco doposud si poměrně dobře poradil s prohlížením PDF, nyní zvládne i EPUB.

Edge se dále naučil zobrazovat miniatury otevřených stránek, a také umí odložit otevřené stránky na později, takže nebudou zbytečně zabírat RAM.

Malování 3D a prohlížeč 3D

Jednou z nejmedializovanějších novinek jarní aktualizace je nové Malování 3D napojené na katalog 3D modelů Remix3D. Na něj můžete ukládat jak své vlastní dílo vytvořené v Malování, tak z něj stahovat a dále upravovat dílo ostatních. A pokud budete mít 3D tiskárnu, můžete si model rovnou vyrobit.

Windows Mixed Reality

Vedle Malování 3D si jarní aktualizace také poradí s rozšířenou realitou. Součástí instalace je aplikace Windows Mixed Reality, bez speciálních brýlí vám ale bude k ničemu. Zatím nelze nainstalovat ani simulátor. Toto je opravdu jen ochutnávka vzdálenější budoucnosti a oněch holografických Windows.

Pošťa

Drobných změn se dočkal i poštovní program. Obsahuje prioritní poštu, kde najdete oddělené důležité e-maily, rychlejší řazení, vyhledávání, a pokud umístíte zástupce pošťáka na hlavní panel, zobrazí u ikony počet nových zpráv.

Kalendář

V kalendáři můžete nově přetáhnout v měsíčním pohledu událost z jednoho dne do druhého, ale obsahuje i drobné chyby. Například kalendář se státními svátky neobsahuje Velký pátek.

PowerShell, Ubuntu a pokročilé speciality

Hromady novinek se dočkají i správci a programátoři. V menu Win+X i v Průzkumníku nahrazuje starou příkazovou řádku CMD pokročilý PowerShell a v Editoru registru najdete adresní řádek pro snadnou navigaci. Stejně tak integrovaný volitelný linuxový terminál (Ubuntu on Windows) můžete upgradovat na Ubuntu 16.04 (sudo do-release-upgrade), přičemž s čistou instalací Windows jej získáte rovnou.

Windows 10 Creators Update dále mnohem lépe než jeho předchůdci pracuje třeba s vysokým DPI a zejména tehdy, pokud používáte třeba dva monitory s rozdílným DPI (velmi podrobně zde na blogu Windows)

Specialitou je i nová klávesová zkratka WIN+SHIFT+S pro tvorbu snímků obrazovky od ruky

Takový je tedy jarní upgrade Creators Update. Ten další dorazí ještě letos na podzim. Jak se vám líbí jarní aktualizace Windows 10? Snažili se inženýři v Redmondu dostatečně, anebo měli přidat? Podělte se se svým názorem v diskuzi pod článkem.