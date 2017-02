Facebook o nás ví vše. Díky dobře skrytému vyhledávači se to dozví i ostatní

Šmírujeme na Facebooku Vyhledávací pole na Facebooku si některé prvky pro podobné dolování sociálních dat bez nutnosti použití API pro vývojáře ponechalo, respektive řešení je poněkud šalamounské a mnohé z toho, co uměl Graph Search, se i nadále dozvíte, pokud zadáte přesný odkaz. Pojďme si to vyzkoušet. Nejprve se přepneme do anglické lokalizace, protože vyhledávač v české mutaci dodnes nic neumí.

Nastavení anglické lokalizace na Facebooku Tak a teď si necháme zobrazit všechny svobodné ženy z Brna, které se narodily v roce 1982. Do vyhledávacího pole stačí zadat třeba: „single women in brno“

Všechny tyto informace jsou dostupné i ostatním registrovaným členům Facebooku, jde však o kontext – skládání dílčích faktů do celku Heuréka, rázem se vypíšou všechny dámy, které ponechaly pole vztahu prázdné, anebo se přiznaly, a momentálně žijí v Brně. Podobný seznam je přístupný pro každého registrovaného uživatele v síti a případný záškodník s ním může dále pracovat. Stejně tak bych mohl použít alternativní dotaz: „single women near me“ A Facebook mi naservíruje svobodné dámy, které žijí poblíž.

Facebook se rázem proměnil v seznamku, nebo poněkud kontroverzní vyhledávač V dobách, kdy bylo vyhledávací pole poháněné plnotučným Graph Searchem, jsem mohl dotaz upřesnit a napsat třeba: „Single women born in 1982 who live in brno and like dogs,“ načež by se mi opět zobrazil už mnohem specializovanější seznam a Facebook by se proměnil buď v sofistikovanou seznamku, anebo unikátní vyhledávač pro sňatkové podvodníky. Tyto pokročilejší sémantické dotazy nicméně už nefungují a Facebook namísto toho bude hledat exaktní frázi ve veřejných příspěvcích a těch, které jsou sdílené s vámi, pokud… Pokud se nebude jednat o vaše přátele. Máte-li jich hodně – opravdu hodně – můžete své odběratele po večerech sociálně lustrovat: „Friends who like Star Wars“

Už vím, kdo z těch pár set webových kamarádů dalo lajk Star Wars

Kdo ovládá speciální URL, dozví se vše No dobrá, ale nás zajímá ona široká internetová masa. Opravdu o ni nemohu zjistit něco více. Ale jistě, mohu, jen musím namísto sémantické fráze použít přesný odkaz. Dejme tomu, že bych chtěl po Facebooku, aby mi opět zobrazil všechny svobodné dámy z Brna, nicméně tentokrát i s oním určením věku – narozené v roce 1982. Přes vyhledávací pole to nepůjde, ale pokud zadám do prohlížeče adresu: https://www.facebook.com/search/females/single/users/str/brno/pages-named/residents/present/1982/date/users-born/intersect/, opět se to dozvím. Facebook tedy Knowledge Graph z bezpečnostních důvodů omezil, ale jen na oko. Stále tam uvnitř je, ale musíte vědět, jak na něj.

Svobodné dámy narozené tehdy a tehdy žijící v daném místě? Pokud tyto údaje zadaly na Facebook, lze to elegantně dohledat pomocí parametrů v URL. Webová adresa výše má svůj jednotný formát, tímto způsobem tedy mohu z Facebooku vydolovat ledacos. Dejme tomu, že mi rok narození nestačí a namísto toho bych chtěl seznam svobodných žen z Brna narozených v letech 1982-1990. V tom případě odkaz upravím tímto způsobem: https://www.facebook.com/search/females/single/users/str/brno/pages-named/residents/present/1990/before/users-born/1982/after/users-born/intersect/

Zpřesnil jsme věk svobodných žen z Brna a dostal odpověď Ups… Být některou z těchto dam, jistě bych nechtěl, aby mě takto snadno kdokoliv lustroval a už vůbec bych nechtěl, aby to byl jakýsi Čížek z Brna. Přitom opět platí, že se jedná o veřejná data, která o sobě všechny dámy dobrovolně vyplnily, a která nabývají na významu až v okamžiku, kdy je někdo použije podobným způsobem. Zuckerbergův MacBook má přelepenou webkameru i mikrofon. Šéf Facebooku je ostražitý Jistě, jako marketér mohu už roky využívat reklamního systému na Facebooku a cílit na svobodné ženy v tomto věkovém rozpětí všemožné nabídky – může se jim za pár desítek korun na zdi zobrazit třeba komerční příspěvek, ve kterém je pozvu ke sledování nedělního Týdne Živě, nicméně jako zadavatel reklamního sdělení nebudu vědět, o které konkrétní uživatelsky sítě se jedná. Tímto způsobem se to dozvím. Nu dobrá, pojďme ale hlouběji. Co když bych si chtěl vypsat všechny aktuální obyvatele Brna, kteří kdy navštívili Tokio? Samozřejmě i tyto křížené dotazy nejsou problém: https://www.facebook.com/search/str/Brno/pages-named/residents/present/intersect/str/Tokio/pages-named/visitors/intersect

Vůbec se neznáme, ale žijí v Brně, navštívili Tokio a já se na to nyní mohu podívat Pokud některé z vás nyní napadla ďábelská myšlenka, jestli by se dalo zjistit, které svobodné ženy z Brna narozené v letech 1982-1990 navštívily Tokio, vězte, že kombinací odkazů výše je to samozřejmě možné a já to už za vás vyzkoušel. Několik. Výpis je to však už opravdu natolik stručný, že jej zde nebudu publikovat.