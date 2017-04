Ve čtvrtek 6. dubna O2 a Vodafone oznámili, že pustí některé virtuální operátory do LTE sítě. Proč to roky nešlo a najednou to jde? Sešlo se několik faktorů. Tlak ČTÚ, politický tlak a připravovaná změna zákona, ale i červnové rušení evropského roamingu. Jinými slovy, v českých telekomunikacích letos nastanou změny, operátoři budou ustupovat a tohle je jeden z ústupků.