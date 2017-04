Je zahnutý displej k něčemu? Ne, ale vypadá to zajímavě, atraktivně, jinak. A to se dneska počítá. Samsung na tom staví celou auru hvězdného Galaxy S8 a zahnuté displeje chtějí i další. Nejnověji Google, který investuje miliardy do společného byznysu s LG. Samsung pak chce zajít ještě dál, připravuje zařízení, která půjde ohýbat.