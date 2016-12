Bláznivý nápad? Drony Amazonu by mohly vyzvedávat balíky v obřích vzducholodích vysoko nad městy

Od chvíle, kdy Amazon představil svoji vizi dronů Prime Air, které budou doručovat balíky, uplynuly už tři roky. Krátce poté se rozpoutal boj mezi technologickými firmami, kdo vyvine lepší prototyp dronu, nicméně i na sklonku prosince 2016 zůstává dovážka zboží až na výjimky zcela standardní. Drony na ulicích běžně nepotkáváme, i když samotný vývoj technologie jako takové pokračuje.

A nezměnila se ještě jedna věc. Amazon má stále bláznivé nápady. Jeden z nich objevili zahraniční novináři přímo v americkém patentovém katalogu USPTO, který firmě už na jaře přiklepl vynález s poetickým názvem Airborne fulfillment center utilizing unmanned aerial vehicles for item delivery.

I just unearthed the Death Star of #ecommerce via @cbinsights... AMZN patent for airborne warehouses at 45K ft spitting out delivery drones pic.twitter.com/qEz2ilUtJP — Zoe Leavitt (@zoe_leavitt) 28. prosince 2016

Obří vzducholoď jako mobilní překladiště balíků

Když jej začnete pročítat, kouknete instinktivně do kalendáře, jestli náhodou není přelom 19. a 20. století a doba Julese Vernea, patent totiž popisuje obří vzducholoď, která v tradičním skladišti Amazonu nabere zboží, dopraví se vysoko nad velkoměsto, no a tam už k ní budou přilétávat bezpilotní automatické drony a postarají se o definitivní roznášku na poslední míli.



Mobilní překladiště Amazonu v podobě vzducholodě a mateřské lodě pro letku automatických dronů

Na stranu druhou, on to možná až tak bláznivý nápad není, protože nějaké takové mobilní překladiště je pro provoz dronů naprosto nutné. Skladiště Amazonu zdaleka není všude a kvadroptéry poháněné relativně slabou baterií nemohou pendlovat sem a tam stovky kilometrů denně.

Snazší navigace pro koncové robotické doručovatele

Pokud by ke všemu takové mobilní překladiště levitovalo kilometry nad zemí, drony by nemusely složitě kličkovat mezi domy, protože navigační trasa z překladiště k cíli by byla jednodušší.



Vzducholoď jako mobilní překladiště balíků pro drony Amazonu

Jestli se však vize z patentu splní, nebo ne, závisí nakonec na něčem jiném – na regulačních úřadech civilního letectví, které teprve s notným zpožděním musejí zareagovat na skutečnost, že svět se od dob modelářských letadélek opravdu proměnil a žádá nová pravidla hry, která budou odpovídat druhé dekádě 21. století, kdy si výkonnou kvadroptéru s FHD kamerou může pořídit prakticky každý.

Ostatně pokud by taková vzducholoď měla skutečně setrvávat 45 000 stop nad zemí, jak se v patentu píše, musely by se drony vyhýbat i běžným komerčním letům. Zatím to tedy celé skutečně vypadá jako sci-fi.

45 tisíc stop nad zemí