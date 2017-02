Apple je posedlý detaily, několikrát kvůli tomu odložil otevření nového sídla

Apple Campus 2 by měl být otevřen už letos na jaře a do nového sídla se bude stěhovat až 14 200 zaměstnanců. Jenže původní plán otevření počítal s rokem 2015 a následně byl přesunut na rok 2016. Za několikeré zdržení prý může až obsesivní péče o nejmenší detaily při stavbě a dokončování interiéru.

Zatímco na záběrech z dronů můžeme vidět konstantní růst a formující se „vesmírnou loď“, za zdmi nového sídla nejde ani zdaleka vše podle plánu. Reuters přinesl zajímavé pohledy na probíhající stavbu, které získal od jednoho ze stavebních dodavatelů.

Aktuální pohled na stavbu:



V průběhu února byla například dokončena instalace střešních solárních panelů. Skleněné panely tvořící plášť budovy jsou rovněž na svém místě

(foto: Duncan Sinfield)

Apple logicky vytvořil několik dozorových týmů, které na stavbu dohlíží, schvalují kvalitu používaných materiálů a připomínkují nedostatky. Jedním z nich se staly například podhledy vnitřních prostor tvořené velkými panely z leštěného betonu. Manažeři Applu trvali na tom, aby byl povrch perfektní nejen z pohledové strany, ale i z té odvrácené. Dodavatel tak musel zajistit nový materiál, čímž se tato část stavby protáhla.

Další posedlost Applu se prý týká chodeb, a především dveří mezi jednotlivými místnostmi. Podle návrhů totiž nesmí být v žádných dveřích práh a podlahy musí být naprosto rovné bez jakýchkoliv, byť minimálních, překážek. Důvod? Mohlo by to rozhodit dumající vývojáře při příchodech do práce nebo přesunech mezi místnostmi.

Ještě o něco větší rozpory potom vedl Apple s místními hasiči, kteří musí schvalovat značení únikových cest pro případ evakuace. Designéři Applu samozřejmě trvali na značení v minimalistickém stylu, který by zapadal do celkového konceptu nejen interiéru budovy, ale celé společnosti. Bývalý zástupce náčelníka požárního sboru v Santa Claře prý nakonec musel kvůli této záležitosti absolvovat celkem 15 schůzek s manažery Applu než bylo značení dokončeno.

Vše potom dokresluje absurdní situace, která vznikla při schvalování klik u dveří. Apple několikrát odmítl návrhy dodavatelské firmy ačkoliv ta neshledávala žádné nedostatky, a tak trval výběr této komponenty přes rok a půl.

Výsledkem těchto méně nápadných požadavků Applu je domino efekt, který nakonec zdržuje další práce a celé dokončení se tak protáhlo o další měsíce. Navýšen byl také rozpočet celé stavby, který je aktuálně odhadován na 5 miliard dolarů.

Ačkoliv se zaměstnanci mají do nového sídla stěhovat už za několik měsíců, dá se předpokládat, že práce na dokončení okolí budou pokračovat tento i příští rok.

Nové snímky ze stavby:



V okolí nového sídla se začínají objevovat stromy, které by měly vyplňovat značnou část prostoru jak uvnitř stavby, tak v jejím okolí (foto: Duncan Sinfield)

Takto rostl Apple Campus 2:



Srpen 2014



Červen 2015



Září 2015





Březen 2016



Říjen 2016