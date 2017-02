17 nových procesorů AMD Ryzen: jak by měly vypadat základní parametry

Víkendové dění na poli hardwaru patřilo především procesorům Ryzen. Na webu Coolaler.com se totiž objevila tabulka, která má shrnovat všechny procesory této řady, jež tento rok zamíří na trh. Celkem obsahuje 17 modelů a kromě dříve potvrzených šestijáder a osmijáder se zde poprvé objevily také procesory se čtyřmi jádry. Informace jako vždy musíme brát s rezervou, neboť nejsou potvrzeny z více zdrojů a v tom nejhorším případě mohou být více či méně smyšlené.



Takto má vypadat letošní nabídka procesorů AMD Ryzen. V posledním sloupci najdete i konkurenci u Intelu (zdroj: Coolaler.com)

Levná čtyřjádra ve hře

Parametry v tabulce kromě konfigurací jednotlivých modelů vůbec poprvé přináší také informace o prodejním názvosloví procesorů Ryzen. Interně se totiž označují jako SR3, SR5 a SR7, kde se vychází z názvu platformy Summit Ridge. Podle Coolaler.com bychom se však měli dočkat čísel, která jsme kolem roku 2005 vídali u grafických karet ATI ve spojení s označením, které pro aktuální grafiky používá AMD.

Stoprocentně můžeme zatím hovořit pouze o procesorech s šesti a osmi jádry, které potvrdilo samotné AMD při představení platformy. Před necelým týdnem se navíc na web dostaly parametry vývojových vzorků, z nichž dva obsahují právě 8 jader a jeden 6 jader. Jejich takty odpovídají tomu, co nyní můžeme nalézt i v tabulce z Coolaler.com.



Šestijádrové modely budou využívat osmijádrového návrhu s neaktivní dvojicí jader

Méně věrohodně ale působí informace o chystaných čtyřjádrech, o nichž doposud nebyly žádné informace. Navíc by mezi nimi mělo mít AMD celkem osm procesorů, kdy polovina z nich by pracovala bez SMT, tedy podpory více vláken na jedno výpočetní jádro.

Nejlevnější model by tak mohl pracovat se čtyřmi jádry, čtyřmi vlákny a taktem 3,1 GHz až 3,4 GHz. Jeho označení by mělo být Ryzen R3 Pro 1100. Dá se předpokládat, že výkonem i cenou by byl nasazen proti aktuálním procesorům Core i3 a Pentium z řady Kaby Lake od Intelu.

Šestnáct vláken v high-endu

Naopak na druhé straně výkonového spektra má stát model Ryzen R7 1800X. Ten by měl fungovat s osmi jádry, šestnácti vlákny a základním taktem kolem 3,6 GHz. Není jisté, co značí sufix X v názvech procesorů. Nabízela by se varianta odemknutého násobiče podobně jako to známe u káčkových procesorů Intelu. Jenže tahle vlastnost by měla být dostupná u všech procesorů Ryzen.

Asi nejvíc zarážející údaj z celé tabulky je potom postavení tohoto procesoru na úroveň extrémního Core i7-6900K. Ambice srovnávat se s tímto modelem pravděpodobně AMD s touto řadou procesorů mít nebude.



AMD chce spoléhat na vyšší IPC, z toho pramenící vyšší jednovláknový výkon, ale i lepší efektivitu

Stejně tak není jasné, zda a jak se budou lišit procesory, v jejichž názvu najdeme označení PRO. Mohlo by se jednat o zvýšené TDP pro jednodušší přetaktování, ale klidně jen o rozdílné prodejní balení. Tyto informace bohužel nemáme a můžeme tak pouze spekulovat.

K nejoblíbenějším procesorům střední třídy patří řada Core i5, kdy to v Kaby Lake znamená modely i5-7500 a i5-7600. Proti nim se mají postavit modely Ryzen R5 1500, Ryzen R5 1600 a Ryzen R5 1600X. Základní takty mají být nastaveny na 3,2 GHz až 3,5 GHz a má se jednat o šestijádra s aktivním SMT. V případě nejvýkonnějšího šestijádra má jít o konkurenci odemknutého modelu Core i5-7600K.

Oficiálně za měsíc

První oznámení procesorů Ryzen by mělo přijít na vývojářské konferenci GDC 2017 (Game Developers Conference), která se v San Franciscu koná od 27. února do 6. března. V tomto týdnu by AMD mělo vyrukovat s první várkou procesorů. Dá se ale předpokládat, že nepůjde o všech 9 modelů v 17 variantách, které přinesla tabulka z Coolaler.com a AMD bude procesory Ryzen uvádět v několika vlnách.



S procesory Ryzen budou uvolněny také základní desky čipsetem X370 a platformou AM4

Pokud bychom přistoupili na pravdivost všech výše shrnutých informací, pak může být dalším zarážejícím faktem absence značení R9, které u grafických karet znamená nejvyšší výkon. Procesory Ryzen by měly končit na označení R7 a to v i případě, že by měl model R7 1800X stát proti velmi výkonnému i7-6900K za 32 tisíc korun. Využití totožného značení jako v případě grafických karet je nicméně reálné, AMD již má ve své nabídce úložiště s názvem Radeon SSD R3.

Ryzen v benchmarku

Dalším náznakem blížícího se vydání procesorů Ryzen jsou výsledky benchmarku ve hře Ashes of Singularity, které se objevily na webu. Jde o test sestavy s osmijádrovým procesorem s aktivním SMT a označením ZD36018AM88F4_40/36Y. To můžeme rozklíčovat jako procesor s maximálním taktem v boostu 4,0 GHz a základem 3,6 GHz. Jde tedy o totožný vývojový vzorek, o němž jsme psali před necelým týdnem.



Screenshot benmcharku vývojového vzorku procesoru s osmi jádry (foto: Ptt.cc)

V kombinaci s grafikou GTX Titan X řady Pascal dosáhl procesor při nejnáročnějším grafickém nastavení na 52,6 FPS. To je srovnatelné například s výsledky pro rovněž osmijádrový Intel Core i7-5960X.

Ryzen bude fungovat ve Windows 7

Další informací, která se v souvislosti s novými procesory objevila, je velmi pravděpodobná podpora pro starší systém Windows 7, na které pracuje samotné AMD. Tím se chce odlišit od Intelu, u jehož procesorů Kaby Lake není korektní funkčnost v tomto OS zaručena. Oficiálně fungují procesory Kaby Lake správně pouze pod Windows 8.1 a Windows 10. Microsoft sám ostatně standardní podporu pro Windows 7 přestal nabízet na začátku roku 2015 a rozšířená podpora potom skončí v roce 2020.

O všech parametrech, cenách i značení procesorů Ryzen, na které AMD velmi spoléhá, budeme mít jasno za necelý měsíc. Zároveň s oficiálním uvedením by se navíc měly na web dostat také první recenze, které ověří, zda se Intelu mezi procesory vrátí tolik chybějící konkurence.