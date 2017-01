16 nejbizarnějších notebooků: nesmyslné konstrukce, design, velikosti i ceny

Lenovo Yoga Book Aktuální model Yoga Book z nabídky Lenova je v zásadě moderní tenké zařízení typu 2v1, které spojuje funkci tabletu a notebooku, a to přetáčením spodního dílu. Jenže ten nemá klávesnici, nýbrž obří dotykovou plochu. Klávesnice se na ní může zobrazit, ale je pak pochopitelně jen senzorová. Na plochu také můžete přesně kreslit stylusem, displej nad ním lze však paradoxně ovládat jen prsty. Kreslit přímo na displej je přitom mnohem přirozenější a dotyková klávesnice je nepohodlná. Kdo si tohle koupí? Více informací tady.

Místo klávesnice má obří dotykovou plochu. Na té lze kreslit perem, přepisovat poznámky z papíru anebo si tu necháte zobrazit tlačítka dotykové klávesnice

IBM ThinkPad 701 Sedm set jednička je ještě ten starý dobrý ThinkPad, který vznikl pod taktovkou IBM. Vznikl už před dvaceti lety a způsobil velké pozdvižení. Je to totiž malý notebook s úhlopříčkou displeje jen 10,4“, ale nabízí přitom velkou pohodlnou klávesnici. Je to totiž konstruktérská lahůdka – klávesnice je na dvě půlky, které se po otevření víka notebooku vysunou a spojí. Byl to notebook velmi drahý, ale i přes své bizarní řešení docela použitelný. Podívejte se na dobovou reklamu: Zvětšit video

Sony VAIO UX Před deseti lety vzbudil rozruch minilaptop Sony VAIO UX. Měl displej menší než současné smartphony, konkrétně jen 4,5", rozlišení bylo 1024×600 bodů. Klávesnice se nevyklápěla, ale vysouvala, a byla pochopitelně tak titěrná, že se na ní psalo jen palci. A to ještě dost špatně. K ovládání kurzoru na displeji sloužil stylus.

Většina dnešních mobilů má větší displej než tento přístroj, kterému jsme ve své době říkali ultralehký počítač a považovali ho za miniaturní verzi notebooku na práci Výbavou však byla tato mašinka napěchovaná, nabídla 512 MB RAM, 30GB disk, Wi-Fi, Bluetooth, dvě kamery a dokonce i ethernet nebo čtečku otisků prstů. Uvnitř pracovaly Windows XP, výdrž v praxi dosahovala jen kolem tří hodin. Více informací tady.

Acer Aspire R7 Tento pár let starý model od Aceru není až tak bláznivý, jak by se mohlo třeba podle obrázků zdát. V jádru je to dobře vybavený 15,6" notebook s kvalitním dotykovým displejem. Jenže ten je na zvláštní kovové noze a dá se vyklopit směrem k uživateli. Přizpůsobena je tomu i klávesnice, která se posunula blíže k okraji a přehodila si tak místo s touchpadem.

Není to vesmírná loď ze Star Treku, ale notebook. Dokonce docela dobrý notebook s hliníkovou konstrukcí a slušnou výbavou. Pro svůj podivně vyklápěcí displej a prohozenou klávesnici s touchpadem si ale příznivce nenašel. Kdo to v praxi zkusil, tak zjistil, že to není špatný koncept – přiměje vás to používat dotykový displej. Ale na první pohled to prostě vypadá „divně“ a od nákupu odrazuje, Aspire R7 se proto nedočkal žádného nástupce. Více informací tady.

Canon NoteJet 486 V Canonu dostali nápad zabudovat do notebooku inkoustovou tiskárnu. Nějak to dokázali a svůj výtvor představili v roce 1993 světu. Jmenoval se Canon NoteJet 486, byl příšerně drahý a byl to propadák. Že nebyl příliš rozšířený, bylo i těžké k němu zpětně sehnat nějaké obrázky, našli jsme ale pěkné video jednoho nadšence z Ruska, který má jeden funkční exemplář ve sbírce: Zvětšit video

Asus Taichi Když začínala móda zařízení kombinujících tablet a notebooky, zkoušeli to výrobci různými způsoby. Asus vyzkoušel hned několik cest, ta nejbizarnější se jmenovala Asus Taichi. Jinak poměrně solidní a atraktivní notebook dostal ještě jeden displej na víko. Byl kvůli tomu těžký a drahý, nicméně splňoval ideu notebooku, který zároveň poslouží jako dotyková placka.

A co kdybychom dali stejný displej i na druhou stranu víka... Notebook mohl využívat i oba displeje zároveň, což vzbuzovalo neustálou obavu, aby náhodou nebyl venkovní displej zapnutý, když sedí někdo naproti vás. Více informací tady.

Lenovo ThinkPad W700ds Už to bude osm let, co se v Lenovu odvážili zabudovat do jednoho z ThinkPadů druhý výsuvný displej. Ten byl jen menší, vysouval se z pravé části běžného displeje, a slouží pro rozšíření pracovní plochy. Notebook to byl zajímavý i tím, že měl vedle touchpadu i plošku pro tabletové pero.

Komfort druhého displeje i na cestách. Teoreticky lákavé, v praxi ale takové vyklápěcí ucho žádané moc nebylo. Když už by to někdo potřeboval, je nakonec levnější a praktičtější externí cestovní USB monitor. Cílilo se na grafiky a inženýři předpokládali, že na velkém displeji bude po většinu času pracovní plocha Photoshopu a na přídavném displeji nástrojové lišty. Což o to, výkon by byl i pro potřeby grafiků dostatečný, ale celý stroj byl velmi drahý, těžký a tlustý. Nástupce už se nedočkal…

gScreen SpaceBook O značce notebooků gScreen jste asi nikdy neslyšeli. Není divu, byl to jen takový jeden notebookový startup, který se proslavil jedním unikátním modelem – notebookem se dvěma 15,4" displeji. Displeje byly vysouvací a dohromady vedle sebe vytvořily úctyhodnou pracovní plochu. Idea větší pracovní plochy lákala, tak se sešlo i pár předobjednávek, ale nakonec vzniklo jen pár kusů. Zjistilo se, že je to vlastně nepohodlné, těžké a šíleně drahé. Více informací tady.

Není nad to mít v uprostřed zorného pole tlustou dělící čáru. A jednu část plochy displeje mít trochu dál než tu druhou... Nehledě na to, že takové monstrum něco váží.

Acer Iconia 6120 Před pěti lety měl někdo v Aceru záchvat kreativity a nechal stvořit notebook, který měl místo klávesnice druhý plnohodnotný displej. Bylo to tak divné, jak to zní. Kupodivu se tento experiment dostal i do běžného prodeje a byl k dostání i u nás. Jak se prodával značí to, že už se nedočkal žádného nástupnického modelu.

OQO Model 01 Před vznikem iPhonu ještě nebylo jasno o tom, jak by měl vypadat ideální počítač do kapsy. Hlavní směr byl ze strany mobilních telefonů a kapesních počítačů s dotykovými displeji, šly tomu ale naproti i zařízení vycházející z notebooků. Jedním z nich byl miniaturní notebook OQO Model 01. U nás neznámý americký výrobce mikropočítačů věřil, že v jeho konceptu miniaturního počítače s Windows XP je budoucnost. No, nebyla…

Sony Vaio P Sony Vaio P byly miniaturní stylové notebooky. Na svou dobu (rok 2009) neuvěřitelně malé, přitom s použitelným výkonem a klasickou konstrukcí. Displej byl osmipalcový a širokoúhlý, celý „notebooček“ byl poměrně úzký a široký. Díky tomu měl ale docela pohodlnou klávesnici a výkon nebyl špatný, pracovat se na tom dalo. Tyto počítač sice rovněž nepřežily do dnešní doby, ale na rozdíl od jiných podobných pokusů až tak bláznivé nebyly. Miniaturizace nešla do extrému a stroje dobře zacílily na movité manažerky, kterým se vešly do kabelek. Později se proto začaly dělat i v růžové.

Toshiba Satellite U845W Do experimentů se občas pouštěla i Toshiba. Třeba s modelem, který osadila displejem s poměrem stran 21:9. Displej měl úhlopříčku 14,4" a rozlišení 1 792× 768 bodů. Teoreticky to nebylo špatné řešení a umožňovalo pohodlnou práci například se dvěma okny vedle sebe. Ale první dojem udělá hodně a pocit „to je tak úzký displej, vždyť se při surfování uroluju“ zřejmě způsobil nezájem o tento jinak zajímavý a ani ne příliš drahý notebook. Nástupce žádného nedostal, ovšem samostatné displeje s poměrem stran 21:9 si nakonec cílovku našly, chtělo to ale zvýšit rozlišení. Více informací tady.

Apple iBook Vypadá jak hračka pro děti. Plastové, kulaté, barevné cosi s nakousnutým jablkem na víku. Jakkoli bizarně vypadá, způsobil rozruch a probudil zájem o Apple. V podobném designu totiž uvedl i stolní počítače iMac a tehdy zjevně průhledný barevný plast působil i jako technologická moderna. Do Applu navrácený Steve Jobs věděl, co dělá. Následný model iBooku už byl nicméně hranatý a klasičtější notebook.

Acer Predator 21X Tento pekelný stroj je z našeho výčtu nejnovější. Ještě se nezačal prodávat, ale brzy začne. Je to počítač, který měl zřejmě jednoduché zadání pro inženýry: „nacpěte do toho vše, co si může hráč přát, nejste nijak limitovaní“. Vzniklo monstrum se zahnutým (!) displejem s obří úhlopříčkou 21", uvnitř jsou dvě desktopové grafiky GTX 1080 ve SLI, pole SSD, nejvýkonnější procesor a třeba také mechanická klávesnice. K napájení potřebuje dva velké napájecí zdroje, k přenosu se bude hodit krosna a peněz bude potřeba jako na menší auto. Více informací tady.

Ego for Bentley Nizozemský módní výrobce se dal i na notebooky. Jeho model Tulip zaujal tvarem kabelky, ale v jádru to byl líný 12“ netbook. Korunu bizarnosti tomu nasadil speciálními edicemi s šílenými cenami. Verze pro Bentley z leštěného chromu a kůže vyšla téměř na půl milionu. Ruční práce, sem tam nějaký ten drahý kamen… ale vzhledem k tomu, jak rychle zastarala technologie uvnitř, nemá tento kousek smysl ani ze sběratelského hlediska

Výstřední na tomto notebooku není jenom tvar a styl, ale především cena