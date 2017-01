YouTube Red by letos mohl zamířit do Británie a dalších evropských zemí

Podle Telegraphu by letos mohlo YouTube Red zamířit do Velké Británie, co je však důležitější, na seznamu jsou prý i další evropské země.



Předplatné YouTube Red nabízí YouTube bez reklam, filmy, seriály a muziku. I po dvou letech je nicméně k dispozici jen v USA a několika dalších pilotních zemích. Evropa stále čeká. Letos by se to mohlo změnit.

Jedinou překážkou jsou dohody s autorskými svazy. Google sice v Evropě nabízí svoji hudební službu Play Music a prodej/půjčování filmů Play Movies, nicméně podobné předplatné YouTube Red vyžaduje uzavření zcela nových dohod.

Je to přitom právě YouTube Red, skrze který chce Google konkurovat Netflixu a Amazonu. Zatím se to příliš nedaří, předplatitelů Red je totiž jako šafránu. Zatímco Red jich má necelé 2 miliony, takový Netflix se může pochlubit bezmála 90 miliony zákazníků. Na stranu druhou, Netflix je dnes prakticky globální videopůjčovnou, zatímco Red je k dispozici jen v USA, Jižní Koreji, na Novém Zélandu a v Austrálii.