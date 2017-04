Youtube má úspornou aplikaci pro Indii, chceme ji i v Česku

Uživatelé Youtube ode dneška mohou stahovat úspornou verzi mobilní aplikace s názvem Youtube Go. Nabízí funkce jako stahování videí pro offline použití nebo posílání klipů mezi smartphony bez využití dat. Bohužel je však aplikace dostupná pouze pro vybrané trhy – aktuálně jde pouze o Indii, nicméně další země, kde je problémový přístup k rychlým datům, budou přibývat.

Základem aplikace má být šetření mobilních dat a také možnost sledovat videa na místech bez pokrytí signálem. Základem je tedy možnost stáhnout videa pro pozdější sledování, a to dokonce ve dvou kvalitách – velmi nízké a standardní. Uživatel vždy vidí, kolik stažené video v interní paměti telefonu či tabletu zabere.

Další užitečnou funkcí jsou náhledy videí – pokud uživatel klepne na miniaturu videa, zobrazí se mu úryvky ze snímku ve velmi úsporné formě ještě před tím, než video reálně otevře. Hodit se také bude možnost měnit rozlišení, v němž má být video přehráváno. Ve standardních aplikacích má volbu na starost automatika v závislosti na kvalitě připojení. Ne vždy je ale třeba volit maximální možnou kvalitu.

Zajímavostí je potom offline sdílení videí. Ta mohou být odeslána uživatelům poblíž pouze pomocí Wi-Fi po spárování obou zařízení. Youtube Go má také vlastní domovskou stránku, která se zaměřuje především na vyhledávání videí z okolí uživatele.

Oproti zemím jako je Indie si na možnosti mobilního internetu rozhodně stěžovat nemůžeme. Nicméně na našem specifickém trhu s ještě specifičtějšími nabídkami operátorů by mnozí uživatelé Youtube Go jistě uvítali. A to i z toho důvodu, že Youtube patří k oblíbeným platformám pro přehrávání hudby, při kterém by se možnost snížit kvalitu nebo si video uložit na později rozhodně hodila.