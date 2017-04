V Rusku zvažují zákaz VPN a proxy, které umožňují přístup na blokované weby

Rusko patří k zemím s největším počtem blokovaných webů. Na černé listině tamního úřadu Roskomnadzor je téměř 70 tisíc stránek, které musí být zablokovány na úrovni poskytovatelů. Uživatelé však tato opatření obchází díky prostředkům jako VPN nebo proxy serverů, což se ruským institucím nelíbí. I proto se nyní na vládní úrovni začne projednávat návrh pro jejich zablokování – informoval o tom TorrentFreak.

Nový zákon by ukládal poskytovatelům zablokovat všechny nástroje, které mohou být využity pro návštěvu zapovězených stránek – primárně jde o zmíněné VPN a proxy servery, zároveň to však mohou být i webové služby pro mirroring stránek nebo Tor. Do této definice by mimo jiné spadala také Opera, která obsahuje funkci VPN pro změny IP adresy.

Nový návrh následuje jiné opatření, které by mělo ovlivnit zobrazování výsledků ve vyhledávačích. Veškeré služby sloužící pro prohledávání webu by měly mít zakázáno zobrazit odkazy na blokované weby. V opačném případě jim bude hrozit pokuta v přepočtu asi 310 tisíc korun.

Úvodní ilustrace: Eric Drooker (CC BY-SA 2.0)