uTorrentu svítá na lepší časy, tvůrce slibuje novinky

Torrentový klient uTorrent je se svými 150 miliony uživatelů po celém světě stále nejpopulárnějším programem ve své třídě, i když jsme se od roku 2012 nedočkali žádných pořádných novinek a program delší dobu stagnuje. Zakladatel Brahm Cohen konečně v rozhovoru pro TorrentFreak poodhalil problémy ve firmě a nakonec slíbil, že svítá na lepší časy.

Časovou osu zatím neznáme, v blízké budoucnosti by se však měl uTorrent měnit a integrovat do vašeho stávajícího internetového prohlížeče místo toho, aby sloužil samostatným programem. Mezi další lákavé novinky patří mimo jiné i možnost streamování některého stahovaného obsahu, což je v dnešní době in a Cohen si je toho vědom. U mnoha druhů obsahu tedy odpadne nutnost čekat, až se kompletně stáhne k vám do počítače.

uTorrent tedy chystá znovuzrození. Uvidíme, jak mu to půjde.