Twitch už nebude jen na koukání, spouští obchod s hrami

Herní streamovací služba Twitch tvoří součást internetové zábavy od roku 2011. Od té doby si získala pozornost milionů herních nadšenců, kteří denně sledují živé přenosy z hraní počítačových her. Pokud si však divák chtěl daný titul koupit, musel Twitch opustit a hledat hru jinde. To se však mění a nyní si hru můžete koupit přímo během sledování přenosu. Na novinku upozornil Techspot.

Twitch nespouští samostatný e-shop, ale možnost koupit hru integruje do samotné služby. Ať už sledujete stream přes prohlížeč nebo přes desktopovou aplikaci, přímo pod videem se objevuje tlačítko: „Koupit nyní“. Pro koupi hry musíte vlastnit účet na Amazonu a v závislosti na hře i některou aplikaci. Například pro koupi hry Tom Clancys The Division potřebujete mít nainstalované Uplay, pro Tyranny - Commander Edition zas Twitch Desktop.

V současnosti služba nabízí k prodeji kolem 50 titulů. Mezi nimi je i výše zmiňovaný Tom Clancys The Division, For Honor nebo Ghost Recon: Wildlands. Stránky her a samotné hry v obchodě jsou pouze v angličtině a jejich ceny jsou uvedeny pouze v dolarech. Twitch přislíbil, že počet her i lokalizace se budou rozrůstat.



Do služby přibylo tlačítko pro přímý nákup hry

Na prodejích her přes Twitch mají zásadní podíl hlavně streameři. Oni dělají hře takříkajíc živou reklamu a za všechny hry, které se prodají přes jejich kanál, dostanou podíl 5 % z ceny. 70 % z prodeje dostane výrobce hry, zbytek si nechá jako provizi Twitch (neboli Amazon, který ho vlastní).

Streamovací server také přidává vývojářům možnost odměňovat diváky za sledování určitého přenosu v určitém čase. A pro začátek, za každý nákup nad 4,99 dolaru dostane uživatel tzv. „Twitch crate“. V něm najde prémiové emotikony a odznaky, které může použít během chatování.