Tesla vyvíjí nabíjecí stanice třetí generace. Auto doplní energií za pár minut

Že je budoucnost automobilismu chytrá a elektrická, to už je celkem jednoznačně nalinkováno. Jen je otázkou, jak rychlý ten přerod bude. Elon Musk se svou Teslou ale usilovně pracuje na tom, aby byl co nejkratší. Nyní nepřímo prozradil, že hodlá smazat jednu z hlavních nevýhod elektromobilů – pomalé nabíjení.

Ačkoli elektromobily těží z toho, že si je nabijete přes noc doma, s dojezdem dnes běžně dosahujícím cca 300 - 400 km (u menších aut ještě méně) se bez dočerpání energie při delších cestách neobejdete. A i když použijete nejmodernější dobíjecí stanici Tesla Supercharger V2 s výkonem 145 kW, bude vám dobití akumulátoru z 10 na 80 % trval 40 minut. To je moc.



Tesla svůj dnajdeme jedinou nabíječku u Humpolce

Elon Musk už dříve nastínil plán stáhnout běžné dobíjení na jednotky minut. Když byl na Twitteru dotazován na vývoj nových dobíjecích stanic, prozradil, že v Tesle pracují na Superchargeru V3. Kanadský novinář Fred Lambert se pak ještě přímo zeptal: „O jakém výkonu tady mluvíme? 350 kW?“ Elon Musk mu na to odpověděl: „Mrzkých 350 kW... to máte namysli dětské hračky?“

@FredericLambert A mere 350 kW ... what are you referring to, a children's toy? — Elon Musk (@elonmusk) December 24, 2016

Při tomto výkonu by se dobití na 80% kapacity akumulátoru odehrálo do desíti minut. Tím už by se stal elektromobil daleko použitelnější v běžné praxi. Plné dobití do 100% kapacity akumulátoru by trvalo daleko déle, je to dáno technologickými vlastnostmi akumulátoru. Do plna by se dobíjelo jen pomalejším dobíjením přes noc, dobíjecí stanice jsou primárně určeny na rychlé dobíjení.



Aktuální pokrytí dobíjecích stanic Tesly v Evropě • a plánované rozšíření na rok 2017



Dobíjecí charakteristika akumulátoru v automobilu Tesla Model S

Tesle dýchá na záda konkurence. Přední evropské automobilky koncem listopadu prozradily, že společně pracují na evropské síti dobíjecích stanic, které by měly mít výkon právě až zmiňovaných 350 kW. Tesla jde zjevně zas ještě dál.

Přehled modelů automobilky Tesla:



Tesla model S. Luxusní elektrický sedan napěchovaný elektronikou. Nově bude umět jezdit sám, zatím bez řidiče umí jezdit po dálnici nebo v koloně





Novější model X je větší a zaujme křídlovými dveřmi. Také tento vůz už se nově vyrábí s hardwarem potřebným pro autonomní řízení



Zatím nejnovější model – Tesla Model 3. Je to menší vůz než Model S, o to ale levnější. Na trh se dostane až příští rok, objednávky už jsou už ale vyprodané až do roku 2018.