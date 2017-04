Spotify chce vyvíjet svůj vlastní hardware. Nikdo však zatím neví jaký

Internetem se rozletěla zpráva, že Spotify chystá vývoj vlastního hardwaru. Alespoň to tedy naznačuje pracovní nabídka, která se objevila na webu společnosti. Popis samotného zařízení chybí, nicméně náznaky Spotify nabídlo.



Nabídka pracovní pozice Spotify (foto: zatznotfunny.com)

Spotify do svého týmu hledá člověka na pozici Senior Product Manager – Hardware. V textu inzerátu se dočteme o zařízení, jehož vývoj by nový zaměstnanec měl vést. Spotify jej popisuje jako hybrid mezi hodinkami Pebble Watch, interaktivním reproduktorem Amazon Echo a brýlemi Snap Spectacles. Zdůrazňuje také to, že to bude internetové zařízení.

Teoreticky by se tedy mohlo jednat například o sluchátka s možností hlasového ovládání. Právě tato vlastnost má být klíčová, mezi nabídkami práce je další, která pro tuto oblast hledá dalšího Product Managera. Pokud vás napadne typ zařízení, které by odpovídalo popisu v inzerátu, podělte se s ním v diskuzi.