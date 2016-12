Relonch: Zaplatíte měsíční paušál, dostanete foťák a snímky bude vyvolávat umělá inteligence

Kalifornský startup Relonch se rozhodl, že zcela změní způsob, jak fotíme, jak pak tyto fotografie upravujeme a nakonec i to, jak je skladujeme.

Relonch se totiž rozhodl, že budeme fotografovat na principu předplatného a fotky za nás bude upravovat výhradně umělá inteligence. To v praxí znamená, že zaplatíte 99 dolarů měsíčně, zajdete na pobočku a vyzvednete si fotoaparát, o kterém sice nikdo nic neví, má ale form-faktor menší DSLR, anebo EVF/ultrazoomu.



Žádné LCD, žádný blesk, žádné nastavení, žádná SD karta, žádný zoom a jen jedno tlačítko... Leckdo by si pomyslel, že půjde o hračku na jedno použití, cílem autorů je ale pravý opak.

Namísto hromady režimů fotografování a detailní konfigurace však má mašinka jen hledáček a tlačítko spouště. Chybí dokonce i LCD displej pro dodatečný náhled. Na vás je, abyste fotili jako smyslu zbavení a o zbytek se prostě vůbec nestarali.



Takové snímky podle autorů vyrábí jejich první opravdu zcela automatický fotoaparát a grafická A.I. na serveru

Jakmile zmáčknete spoušť, fotka se pomocí integrovaného LTE modemu odešle automaticky na server služby, kde se na ni podívá neuronová síť a z hromady bezcenných výcvaků vybere ten nejzdařilejší, který teprve vyvolá a upraví do co nejlepší profesionální podoby.

Hotový snímek se pak objeví ve vaši galerii až následující den. Těžko říci, proč má služba v publikaci tak velké zpoždění, leckoho by ale mohla napadnout otázka, jestli se na fotografii v případě nouze nepodívá i profesionální grafik. Ostatně pokud zaplatíte prakticky 1 200 dolarů ročně (31 tis. korun), bylo by to i pochopitelné.