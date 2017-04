Příběhy v Instagramu jsou už oblíbenější než Snapchat, ze kterého jsou zkopírované

Nebývale rychlý nárůst uživatelů Snapchatu a obliba nového způsobu sdílení zjevně vystrašila Facebook, který stejný princip sdílení nasadil i do svých služeb. Nejprve do aplikace Instagramu (v listopadu), poté do Messengeru a nedávno i do samotného Facebooku. A právě Instagram se nyní pochlubil, že už zde funkci používá více lidí než u konkurenčního Snapchatu.

Konkrétně Instagram prolomil hranici 200 milionů uživatelů, kteří denně funkci, na Instagramu zvanou Příběhy, využijí. U Snapchatu je to podle posledních dostupných čísel 158 milionů uživatelů, kteří službu denně využívají.

O co vlastně jde? Sdílené příspěvky po 24 hodinách zmizí. Ukazují se mimo hlavní stream příspěvků a nezůstanou v něm uloženy. Funkce má motivovat ke sdílení každodenních zážitků z mobilních telefonů. A aby byly sdílené prožitky barvitější a bláznivější, jsou k dispozici funkce pro vtipné doplnění fotek či videí.

U Instagramu to zjevně zafungovalo. Aplikace je teď sice „schizofrenní“, protože nabízí dvě oddělené funkce, ale hlavní cílové skupině to asi vyhovuje.

U Messengeru a Facebooku už je ale přijetí mnohem horší a hodnocení aplikací mluví za vše. Facebook přesto funkci nadále vnucuje. Protože tím ale naprosté většině uživatelů způsobil to, že jim na počátku výpisu akorát překáží prázdný řádek s Příběhy, začal v něm zobrazovat alespoň lehce průsvitné avatary přátel. Když na ně kliknete, zobrazí se informace, že přítel zrovna nic nesdílí.