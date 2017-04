Prague IoT Centre – od nápadu k zákaznickému projektu za půl roku

Prague Startup Centre ve spolupráci s partnery otevírá přihlašování do unikátního IoT inkubačního programu - Prague IoT Centre (www.pragueiotcentre.cz). V rámci něho early stage firmy získají technickou podporu díky speciálnímu HW labu, mentoring od odborníků z oboru, napojení na potenciální zákazníky a investory z řad významných firem v různých odvětvích a mnoho dalšího.

Cílem IoT inkubátoru je uvedení konkrétní use-case do praxe, a to od samotného nápadu k funkčnímu prototypu, prvním zákazníkům až po mezinárodní distribuční kanály. To celé za 6-9 měsíců.

Program je určen pro B2B produkty kombinující hardware a software s mezinárodním potenciálem. Tým se může zaměřit na předem zadané use-case od partnerů nebo přijít s vlastním nápadem. Seznam prioritních oblastí programu naleznete zde - www.pragueiotcentre.cz. Firma by měla do 3 měsíců vytvořit business plán s plně fungujícím prototypem a aktivně se věnovat vývoji.

Vybrané týmy získají během programu mentoring a konzultace od odborníků z T-Mobile, SimpleCell, Cisco Systems, Microsoft, EY či Hewlett Packard Enterprise. Až 3 vítězné projekty získají exkluzivní podporu společnosti T-Mobile. SimpleCell jim pomůže dostat se k provozovatelům sítí SIGFOX po celém světě. Microsoft dá každému týmu až 25 tisíc dolarů Azure kreditů. Mezinárodní partner Conrad vybaví IoT lab přímo v prostorách Prague Startup Centre, který budou moci startupy využívat po celou dobu programu zdarma.

Přihlašování je možné zde, v první fázi se vybere zhruba 8-10 projektů, které zvolí porota složená ze zástupců partnerů. IoT inkubátor potrvá maximálně 9 měsíců a bude probíhat v Prague Startup Centre.

Partnery PragueIoTCentre jsou SimpleCell, T-Mobile, Cisco Systems, Microsoft, EY, HPE, Conrad, BigClown, Prusa Research, hlavní město Praha, Operátor ICT a ESA BIC Prague.

Více informací o programu včetně přihlášek naleznete na www.pragueiotcentre.cz.

