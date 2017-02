Pracujete z domu? Na poradách v práci vás zastoupí dron, navrhuje Google

Google si nechal patentovat malý dron pro použití uvnitř budov, který by byl přizpůsoben na míru telekonferencím a prezentacím na dálku. Mohl by tak částečně fyzicky nahradit pracovníka, který zrovna není přítomen a pracuje například z domova. Dronem by mohl oblétnou kolegy po budově a kontakt by tak byl o něco osobnější než u běžného videohovoru.



Takhle to funguje teď a není to prý ideální, myslí si v Googlu. Prý bude lepší namísto pojízdných videokonferenčních robotů využít dronů.

Aktuálně se v podobných případech používá pojízdných stojanů s obrazovkou a kamerou. Na obrazovce je vidět vzdálený pracovník, který přitom kouká na ostatní kolegy skrze kameru a vozítkem může pohybovat. Na obrazovku pak může promítnout například snímky z prezentace apod. Ovšem toto řešení je celkem těžkopádné a drahé, a tak v Googlu vymysleli řešení v podobě malých dronů. Na neobvyklý patent upozornil ReCode.





Komunikačním srdcem jinak celkem triviálního dronu by byl mobilní telefon. Na výklopnou desku by se promítal obraz z integrovaného projektoru

Telekonferenční pojízdné stojany mají omezenou hybnost, rozhodí je práh a o schodech ani nemluvě. Navíc potřebují mít volnou cestu a spotřebují dost energie. Drony by měly být úspornější a v pohybu naprosto volné.

Tvář nepřítomného pracovníka by poletovala po místnosti v podobě projekčního obrazu. Dron by obraz promítal na výklopnou destičku. Je to lehčí a méně energeticky náročné než použití velkého displeje, projektor by se dal navíc využít k promítání obrazovky počítače nebo prezentací kolegům kamkoli na zeď.