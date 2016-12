Podivný Yoga Book do Lenova dostane třetí systém: Chrome OS

Yoga Book je letošní novinkou od Lenova, která přichází s novým konceptem zařízení na pomezí notebooku a tabletu. Konstrukce sice připomíná klasický překlápěcí notebook, ale namísto klávesnice má zařízení pouze dotykovou plochu. Doposud se nabízí s operačními systémy Windows a Android, nově se ale očekává i verze s Chrome OS.

Sám o sobě je Yoga Book značně rozporuplným zařízením. Dotyková plocha se umí proměnit na klávesnici, ale ta je pochopitelně méně pohodlná než mechanická. Dokáže být oporou i pro přesné dotykové pero, ale s ním je zas přirozenější pracovat přímo na displeji. Lenovo láká na unikátní možnost propisovat náčrtky skrze papír rovnou na dotykovou plochu, ale je něco takového vůbec potřeba?

Otázek kolem Yoga Booku se okamžitě vyrojí mnoho. A Lenovo tomu ještě nakládá tím, že zařízení nabízí jak s Androidem, tak s Windows 10. Jakoby si výrobce sám nebyl jistý tím, zda je to více počítač nebo tablet a pro koho a na co by mohl být dobrý. Nyní bude ještě o otázku více - co takhle Chrome OS?

Lenovo se Chrome OS nebojí a už několik počítačů s tímto systémem na trh uvedlo. O tom, že se mezi ně zařadí i Yoga Book se šušká už od října, nyní už jsou neoficiální zprávy přímo od zdroje, že se Yoga Book s Chrome OS v příštím roce objeví.



Yoga Book na pohled připomíná notebook, ale nenechte se zmást, je to přece jen více tablet



Obě plochy se stejnými rozměry spojuje Lenovem patentovaný "hodinkový" kloub. V zavřeném i překlopeném stavu tak Yoga Book vypadá stejně



Součástí základní výbavy je blok se 14 papíry, pokládáte jej na spodní část, která slouží jako plocha pro psaní perem nebo jako dotyková klávesnice



Přibalený držák papírů magneticky drží na ploše pro psaní. Nezkoušejte s ním ale zaklapnout displej, zničili byste celé zařízení