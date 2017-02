Pan Mac ze slavných reklam Applu teď propaguje PC s Windows 10, herce si najal Huawei

Čínské firmy často dostávají kritiku za kradení západních myšlenek. Mnohdy oprávněně. Čínský gigant Huawei – největší prodejce mobilů po Samsungu a Applu – ve snaze překonat své konkurenty najal ikonickou reklamní postavu.

Mezi lety 2006 a 2009 Apple vedl dnes již legendární reklamní kampaň s názvem Get a Mac. Princip byl jednoduchý. V krátkých reklamních šotech se setkali dva muži, kdy jeden představoval Mac a jeden PC, a vedli spolu krátkou diskuzi o určitých produktech a funkcích. Mac z toho samozřejmě vždy vyšel lépe, nemluvě o tom, že produkt Applu představoval mladý, moderní člověk, zatímco PC staromódní, zavalitý herec.

Kampaň měla ohromný úspěch a její úvodní větu „Hello, I am Mac! And I am PC…“ si pamatuje snad každý technologický nadšenec.

Rozhodně si ji pamatuje Huawei. Firma se totiž rozhodla najmout herce Justina Longa, jenž v kampani Applu hrál Mac, aby propagoval jejich produkty, například MateBook s Windows 10.

Reklamy na Longovu minulost nijak nenaráží, jen v jedné řekne, že „má zkušenost s technologiemi“. Server Campaing ale tvrdí, že Huawei po Longovi původně chtěl, aby se do Applu opřel. Hercova agentura to ale odmítla.

Pomůže známá tvář čínskému výrobci překonat Apple? Minimálně v Číně se to již podařilo. Horší situace je ale v Americe, kde iPhony drží 40 % trhu.