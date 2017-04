Nvidia nasadí proti levným grafikám AMD Radeon RX 550 a 540 nové modely řady GeForce GT 1030 a 1040

V rámci aktualizovaných grafických karet „Polaris“ od AMD se dočkáme i levného modelu Radeon RX 550, který nabídne celkem 512 stream procesorů s 2 GB paměti. Vzhledem k tomu, že koncová cena u tohoto modelu má být 2 500 Kč, Nvidia podle neoficiálních informací proto připravuje konkurenční model s podobnými parametry a srovnatelnou cenou.

Nvidia by tak měla představit model GeForce GT 1030, který bude postaven pravděpodobně na okleštěném čipu který používá GeForce GTX 1050 nebo na upraveném GP108. Podobně jako u AMD, i v tomto případě by měl mít grafický čip 512 cuda procesorů a případně 1 GB nebo 2 GB pomalejší paměti (DDR3/GDDR5, nejspíše 64bit/128bit rozhraní). V případě GeForce GT 1040 lze očekávat mírně lepší parametry, minimálně v oblasti frekvence čipu a paměti.

Zatím se očekává, že budou tyto levné grafické karty na trhu v polovině května, přičemž ceny by měly být ve zmíněné oblasti kolem 2 500 Kč s DPH. Bude to tak levné řešení pro ty, co nemají moderní procesory s integrovanými grafikami a chtějí upgradovat starší počítač o novější a levnou grafiku, která zvládne akcelerovat nejnovější video formáty i hry.