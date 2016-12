Nvidia chystá na leden nový Shield Android TV. Takto vypadá

Nvidia Shield Android TV brzy oslaví druhé narozeniny. Tato krabička k televizi plní roli výkonného mediálního přehrávače s podporou všech současných standardů jako 4K s HDR nebo Dolby Atmos a dalších. Pro hry spoléhá na výkon Tegry X1, která stačí na hraní her původně pro Xbox 360 nebo PlayStation 3.

Na CESu, který bude už za tři týdny se čeká představení nástupce. nyní Android Police získal rendery nového Shieldu, který nabízí vizuální změny především u herního ovladače.

Aktuální herní ovladač Shieldu využívá Wi-Fi Direct a obsahuje malý touchpad. Ten jde ale použít jen u Shield Tabletu, u Shield Android TV k ničemu není. Nový kompaktnější ovladač už tento touchpad nemá. Končí i Wi-Fi Direct a komunikace přechází na Bluetooth 4.1.

Design volí ostré hrany a připomíná zjednodušený drátový model, ergonomii by to ale uškodit nemuselo a naopak by to mohlo zajistit lepší jistotu držení.

Na pohled se design samotného přehrávače nemění. Měly by existovat dvě velikosti, ale to se může týkat kapacity, ne rozměrů. Zatím nejsou k dispozici informace o aktualizaci vnitřností, ale z hlediska přehrávání obsahu není potřeba nic urychlovat. Nový ovladač naznačuje větší orientaci na hry a tam by se případně nějaký výkon navíc využil. Nvidia už letos v lednu uvedla novou generaci Tegry s kódovým označením Parker, zatím ji ale použila pouze v systémech pro automobily. Možná konečně nadešel čas, aby se nejvýkonnější současná Tegra dostala i do nenápadné krabičky u televizoru.

Zdroj: Android Police