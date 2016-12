Noční směny i stovky brigádníků, aneb jak e-shopy bojují s Vánocemi

Každoroční sháňka po vánočních dárcích znamená pro dva největší tuzemské e-shopy Alza.cz a Mall.cz extrémní nápor objednávek. Tržby se zvyšují až o 500 %, a tomu je potřeba přizpůsobit logistiku.

„Před Vánoci se denní tržby postupně zvyšují. Na samém vrcholu vzrostou o 300 až 500 % oproti běžnému dni,“ uvedl pro E15 Karel Kučera, ředitel marketingu Alzy. Zásadní nárůst tržeb potvrdil také PR manažer druhého největšího e-shopu Mall.cz Jan Řezáč: „O vánoční sezoně narůstají prodeje obratově až o 100 procent v porovnání s průměrem celého roku.“

Řezáč také podotkl, že vánoční špičku lze z hlediska denních obratů přirovnat k výsledkům Black Friday. Prodejní mix je ale prý v obou případech odlišný. Oproti tomu Kučera z Alzy označil vánoční sezonu za „naprosto výjimečnou z pohledu celého roku“.

Na klíčové období v roce se v obou e-shopech dlouhodobě připravují, rok od roku začíná dříve, pro Alzu to letos byl konec září. „Jedná se o nejdůležitější část celého roku. Například naše logistika pracuje nonstop v rámci čtyřsměnného provozu. V listopadu a prosinci generujeme čtvrtinu celoročního obratu,“ prozradil Řezáč z Mallu s tím, že přípravy na Vánoce probíhají už od září. Obchod a logistiku připravují od června.

Jaké změny je zapotřebí podniknout změny v logistice, aby e-shop vánoční nápor zvládl? Pohledy zástupců dvou největších internetových obchodů se liší. Kučera z Alzy vypíchl, že základním předpokladem jsou plné sklady: „My jsme je letos napěchovali atraktivním zbožím za rekordní 3,5 miliardy korun. Aktuálně jsme již nad hranicí deseti objednávek za vteřinu. Doprava musí být naddimenzovaná.“

Pro Mall je zásadní přechod z dvojsměnného provozu na nepřetržitý a s tím spojené navýšení počtu externích pracovníků: „Řádově jde o stovky. Kromě toho musíme sjednat navýšení svozových kapacit u dopravců a posílit závozy našich vlastních výdejních míst.“ V případě Alzy jde o přibližně 500 brigádníků do logistiky a další stovku do prodejní sítě.



Hlavní pobočky největších českých e-shopů Alza.cz a Mall.cz (foto: Jiří Liebreich a archiv E15)

Mall se snaží poprat s problémem z minulých Vánoc, kdy objednávky více kusů zboží nedocházely zákazníkům najednou. Těch přirozeně na Vánoce rapidně přibývá, a to i díky slevám. Extrémnímu zájmu zákazníků jdou oba e-shopy naproti, využívají k tomu i tradiční vánoční reklamní kampaň. „Ta je, stejně jako samotná sezona, pro nás rozhodně vyvrcholením celého roku,“ potvrdil Řezáč.

Podle něj Mall letos do vánoční kampaně investoval o 30 % více než v loňském roce. Kučera z Alzy poznamenal, že příprava na kampaň odpovídá významu sezóny pro každého on-line prodejce. „Naše kampaň trvá od poloviny října do Štědrého dne,“ dodal. Reklamní slogan Alzy zní „všechny dárky vyřešíte na Alza.cz“. Oproti tomu Mall zahájil kampaň až 1. listopadu, a to s heslem „1000 přání, jeden obchod“. Ukončí ji 23. prosince.

Článek původně vyšel na E15.cz